Taraftar Montella'yı bağrına bastı. Üçlüyü çektirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Taraftar Montella'yı bağrına bastı. Üçlüyü çektirdi

Çekya galibiyeti sonrası galibiyet üçlüsü Montella'dan geldi.

Galibiyet üçlüsü Montella'dan

A Milli Takımımız F Grubu'nda son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi.

Hamburg'da oynanan mücadelede millilerimiz rakibini 2-0 mağlup etti.

Millilerimize 3 puanı getiren golleri 51'de Hakan Çalhanoğlu 90+4'te ise Cenk Tosun kaydetti. Çekya'nın tek golü ise 66'ta Soucek attı.

Bu sonuç ile birlikte 6 puana ulaşan milli takım grubu ikinci sırada bitirerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından statta büyük bir sevinç yaşanırken dakikalarca "Bir başkadır benim memleketim" parçası çaldı.

Millilerimiz ve taraftarlarımız bağıra bağıra bu şarkıyı söyledikten sonra ise beklenen an geldi.

Millilerimizde Montella ve Hakan Çalhanoğlu galibiyet üçlüsünü çektirdi.

İlgili Haberler
Montella meydan okudu. Maç sonu çıldırdı
Cenk Tosun golünü attı. Mesajı çaktı
A Milli Takım'ın rakibi Avusturya oldu. Kimdir bu Avusturya? Maç ne zaman?
Beşiktaş Stadı'nda yangın çıktı
Son Haberler
Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi davası ertelendi. Nedeni ise açıklanmadı Gündem
Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi davası ertelendi. Nedeni ise açıklanmadı
EURO 2024 Son 16 Turu eşleşmeleri kesinleşti Spor
EURO 2024 Son 16 Turu eşleşmeleri kesinleşti
İsmail Yüksek korkuttu Spor
İsmail Yüksek korkuttu
Mert Müldür'den hakem isyanı Spor
Mert Müldür'den hakem isyanı
Montella meydan okudu. Maç sonu çıldırdı Spor
Montella meydan okudu. Maç sonu çıldırdı
Elektronik sigaraya yasak geliyor Dünya
Elektronik sigaraya yasak geliyor
Cenk Tosun golünü attı. Mesajı çaktı Spor
Cenk Tosun golünü attı. Mesajı çaktı