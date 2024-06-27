Taraftar Montella'yı bağrına bastı. Üçlüyü çektirdi

Galibiyet üçlüsü Montella'dan

A Milli Takımımız F Grubu'nda son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi.

Hamburg'da oynanan mücadelede millilerimiz rakibini 2-0 mağlup etti.

Millilerimize 3 puanı getiren golleri 51'de Hakan Çalhanoğlu 90+4'te ise Cenk Tosun kaydetti. Çekya'nın tek golü ise 66'ta Soucek attı.

Bu sonuç ile birlikte 6 puana ulaşan milli takım grubu ikinci sırada bitirerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından statta büyük bir sevinç yaşanırken dakikalarca "Bir başkadır benim memleketim" parçası çaldı.

Millilerimiz ve taraftarlarımız bağıra bağıra bu şarkıyı söyledikten sonra ise beklenen an geldi.

Millilerimizde Montella ve Hakan Çalhanoğlu galibiyet üçlüsünü çektirdi.