10 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Balıkesirsporlu futbolculara yemek yerken kendi taraftarları saldırdı. Sen misin yemek yiyen

Balıkesirsporlu futbolculara yemek yerken kendi taraftarları saldırdı. Sen misin yemek yiyen

Balıkesirspor kafilesi Uşak deplasmanındaki maçtan sonra dönerken yolda yemek molası verdi. Lokantaya giren Balıkesirsporlu taraftarlar futbolculara saldırdı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 07:44
Takip Et

Taraftarlar kendi takımlarının futbolcularına saldırdı

Balıkesirsporlu futbolculara yemek yerken kendi taraftarları saldırdı. Sen misin yemek yiyen
+
Aa
-

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta dün oynanan maçta Balıkesirspor, Uşak'ta Uşakspor'a 2-0 yenildi.

Kafile maçtan sonra Balıkesir'e dönerken Susurluk'ta yemek molası verdi.

Futbolcular lokantada yemek yerken bir grup Balıkesirspor taraftarı geldi. 

Taraftarlar futbolculara ve teknik heyete saldırdı. 

Ortalık karışırken, lokantada maddi hasar meydana geldi. Futbolculardan yaralanan olmadığı belirtildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 31. haftasında deplasmanda oynadığımız AFC Kablo Kanalları Uşakspor karşılaşmasının dönüşünde teknik heyetimize, futbolcularımıza ve personellerimize Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir restoranda yemek yediği esnada yapılan saldırıyı kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
1
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿Korunması gereken sahile beton döktüler. Mahkeme uygunsuz buldu, İBB itiraz etti, AKP vazgeçmedi
2
﻿Korunması gereken sahile beton döktüler. Mahkeme uygunsuz buldu, İBB itiraz etti, AKP vazgeçmedi
﻿Korunması gereken sahile beton döktüler. Mahkeme uygunsuz buldu, İBB itiraz etti, AKP vazgeçmedi
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
3
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
4
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
﻿Kuzey Kore’nin dünyayı şaşkına çeviren hırsızlık çarkı ortaya çıktı. Milyarlarca dolar parayı böyle kazanıyorlar
5
﻿Kuzey Kore’nin dünyayı şaşkına çeviren hırsızlık çarkı ortaya çıktı. Milyarlarca dolar parayı böyle kazanıyorlar
﻿Kuzey Kore’nin dünyayı şaşkına çeviren hırsızlık çarkı ortaya çıktı. Milyarlarca dolar parayı böyle kazanıyorlar
﻿Atatürk'ün dedesinin mezarı nerede biliyor musunuz?
6
﻿Atatürk'ün dedesinin mezarı nerede biliyor musunuz?
﻿Atatürk'ün dedesinin mezarı nerede biliyor musunuz?
﻿Saadet Partisi, CHP listelerinden seçime girecek adaylarını açıkladı
7
﻿Saadet Partisi, CHP listelerinden seçime girecek adaylarını açıkladı
﻿Saadet Partisi, CHP listelerinden seçime girecek adaylarını açıkladı
﻿Balıkesirsporlu futbolculara yemek yerken kendi taraftarları saldırdı. Sen misin yemek yiyen
﻿Balıkesirsporlu futbolculara yemek yerken kendi taraftarları saldırdı. Sen misin yemek yiyen
﻿Balıkesirsporlu futbolculara yemek yerken kendi taraftarları saldırdı. Sen misin yemek yiyen
﻿Denetim yapan polislere sürpriz
﻿Denetim yapan polislere sürpriz
﻿Denetim yapan polislere sürpriz
﻿Kamyonet yolcu otobüsüne çarptı. 18 ölü
﻿Kamyonet yolcu otobüsüne çarptı. 18 ölü
﻿Kamyonet yolcu otobüsüne çarptı. 18 ölü
﻿Almeria Valencia'yı ateşe attı
﻿Almeria Valencia'yı ateşe attı
﻿Almeria Valencia'yı ateşe attı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.