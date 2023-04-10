﻿Balıkesirsporlu futbolculara yemek yerken kendi taraftarları saldırdı. Sen misin yemek yiyen

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta dün oynanan maçta Balıkesirspor, Uşak'ta Uşakspor'a 2-0 yenildi.

Kafile maçtan sonra Balıkesir'e dönerken Susurluk'ta yemek molası verdi.

Futbolcular lokantada yemek yerken bir grup Balıkesirspor taraftarı geldi.

Taraftarlar futbolculara ve teknik heyete saldırdı.

Ortalık karışırken, lokantada maddi hasar meydana geldi. Futbolculardan yaralanan olmadığı belirtildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 31. haftasında deplasmanda oynadığımız AFC Kablo Kanalları Uşakspor karşılaşmasının dönüşünde teknik heyetimize, futbolcularımıza ve personellerimize Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir restoranda yemek yediği esnada yapılan saldırıyı kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.