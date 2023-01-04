Günde 1-2 fincan yetiyor. Diş çürüklerine karşı etkili. Mide şişkinliğine iyi geliyor

İnsanların gerek hastalıklardan korunmak gerekse hastalıklarına çare olması için doğal besinlere yönelmeye devam ediyor. Bunlardan birisi olan tarçın çayının faydaları dikkat çekti.

Tarçın çayıyla ilgili detaylar…

TARÇIN ÇAYI NEDİR?

Tarçın çayı, Latince adı Cnnamonum Verum olan ve defnegiller familyasında yer alan tarçın ağacının kokulu kabuklarından hazırlanır. Tarçın kabukları, tarçın ağacın genç dallarından elde edilir. Toz veya çubuk halinde aktarlarda ve marketlerde satılır.

TARÇIN ÇAYININ FAYDALARI

-Diş eti hastalıklarına ve diş çürüklerine karşı etkilidir.

-Gaz söktürücü özelliği vardır. Midede oluşan şişkinliğe iyi gelir.

- Kış günlerinde grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücudu korur.

-Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına destek olur.

-Kan dolaşımını hızlandırır.

-Mide bulantısına ve kusmaya karşı etkilidir.

-Kan şekerini düzenler. Şeker krizi nedeniyle ortaya çıkan el ve ayak titremelerini azaltmasıyla bilinir.

-Hafızayı güçlendirir. Parkinson ve alzheimer gibi hastalıkların tedavisine destek olur.

-Mide kanseri başta olmak üzere bazı kanser türlerine karşı etkilidir. Kanserli hücrelerin büyüyüp çoğalmasını engeller.

-Tarçının iltihapları giderici etkisi de mevcuttur.

-Metabolizmayı hızlandırmasıyla da bilinir.

TARÇIN ÇAYI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 çay kaşığı toz tarçın veya 2 adet kabuk tarçın

2 su bardağı kaynar su

1 adet elma dilimi

1-2 adet yıldız anason

Bal (isteğe göre)

Yapılışı:

Bir demlikte 2 su bardağı suyu kaynatın.

Kaynama suyunun içerisine 2-3 dilim elma ve yıldız anason ekleyin.

Bir fincanın içerisine 1 çay kaşığı toz tarçın ya da 2 adet kabuk tarçın ekleyin. (Yalnızca biri seçilmelidir.)

Kaynayan suyu, tarçının üzerine ekleyin. 10 dakika demlenmeye bırakın.

Demlenen tarçın çayını tatlandırmak için 1 tatlı kaşığı bal ekleyebilirsiniz.

TARÇIN ÇAYI NE KADAR İÇİLMELİ?

Tarçın çayının faydaları ve yapılışından bahsettik. Peki, günde kaç bardak tarçın çayı içilmeli? Tarçın çayı günde en fazla 1-2 fincan içilmelidir. Tarçın çayının fazla içilmesi sağlık açısından olumsuz sonuçlara yol açar.

TARÇIN ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Tarçın çayının açlığı azaltıcı bir etkisi vardır. Bu yüzden öğle ve akşam yemeklerinden önce tüketilirse, daha az yemek yemenizi sağlar. Ayrıca metabolizmayı hızlandırdığı için, kilo vermeye destek olur.

TARÇIN ÇAYININ ZARARLARI NELERDİR?

Tarçın çayı, aşırı kullanılmadığı sürece bir yan etkiye neden olmaz. Fakat aşırı tüketilmesi halinde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu yüzden mutlaka ölçülü bir şekilde tüketilmelidir.

Önemli Not: Hassas bünyeler, hamileler, emziren anneler, ciddi ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin tarçın çayını tüketmeden önce mutlaka doktora danışması gerekir. Doktorun onaylamadığı hiçbir ürün tüketilmemelidir.

