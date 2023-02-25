Kilo vermek için bitki çaylarına başvuran kişiler özellikle tarçın çayını tercih ediyor. Tarçın çayının sindirim sistemini düzenlediği ve zayıflamaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Peki, tarçın çayının faydaları neler? Tarçın çayı zayıflatır mı?

Yağ yakmaya yardımcı olan en etkili bitki çayları arasında tarçın çayı da yer almaktadır. Aynı zamanda tarçın çayı açlık ve tatlı krizlerini engelleyerek kan şekerini dengede tutar. Peki, tarçın çayı zayıflatır mı?

TARÇIN ÇAYININ FAYDALARI NELER?

Diyet sürecinizi bitki çayları ile destekleyerek kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Tarçın çayı da diyet listelerinin vazgeçilmezi bitki çayları arasında yer alıyor.

-Tarçın çayı, kan dolaşımını hızlandırıyor.

-Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlıyor.

-Tarçın çayı, mide bulantısını önlüyor.

-Kolesterol düzeylerinin dengede tutulmasını sağlıyor.

-Gaz söktürücü özelliğe sahip olan tarçın çayı mide ve bağırsaktaki şişkinlik sorunlarını ortadan kaldırır.

-Tarçın çayı, kan şekerini dengede tutar.

-Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı vücudu korur.

-Tarçın çayı hafızayı güçlendirici etkiye sahiptir.

-Diş eti hastalıklarına karşı tedavi edici bir etkiye sahip olan tarçın çayı diş çürüğü oluşumunu da engeller.

-Tarçın çayı birçok bitkisel çay gibi antioksidanlarla doludur. Tarçın kabuğu antioksidan aktiviteye sahip kateşinler ve prosiyanidinler içerir. Bu antioksidanlar vücudu serbest radikallerin neden olduğu oksidatif stresten korur. Tarçın çayı bu özelliği ile hücreleri yeniler ve gençlik aşılar.

TARÇIN ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Tarçın çayı, metabolizmayı harekete geçirerek yağ yakımına destek olur. Sindirim sistemini düzenler.

Vücutta biriken ödem ve toksini atarak şişkinliği önler. Tarçın çayı kan şekerini dengede tuttuğu için açlık ve tatlı krizlerini engeller.

Bu özelliği ile kilo vermeye destek olur. Tarçın çayı tek başına kilo vermeye yardımcı olmaz ancak bir diyet programına ek olarak tüketildiğinde yağ yakımını destekler.

TARÇIN ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Tarçın çayını evde çok kolay bir şekilde demleyebilirsiniz.

-Toz tarçın ile hazırlanan tarçın çayı için 1 tatlı kaşığı toz tarçını bir demlik içerisine koyun.

-Üzerine yaklaşık 2 su bardağı kaynatılmış sıcak su ekleyin. 10 dakika kadar tarçın çayının demlenmesini bekleyin.

-Daha sonra fincana süzün ve için

-Kabuk tarçın ile çay hazırlamak istiyorsanız 3 adet kabuk tarçını demliğin içerisine koyun.

-Üzerine 2 su bardağı kaynatılmış sıcak su ekleyerek demlenmeye bırakın.

-Daha sonra dilediğiniz gibi tarçın çayını tüketin.