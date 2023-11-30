Tarçınlı su zayıflatır mı

Tarçınlı suyun yararları neler ve nasıl kullanılmalı? İşte ayrıntılar...

KAYNAK: Haber Merkezi
Tarçınlı su zayıflatır mı

Tarçın eski çağlardan beri sağlık için kullanılmaktadır. Bu nedenle tarçın lezzetli tariflerden ve bitki çaylarına mutfaklarımızda yer alıyor. Peki, tarçınlı su zayıflatır mı, ne işe yarar? İşte tarcınlı suyun faydaları...

Tarçın, tariflerin yanı sıra, Tarçınlı su, tarçınlı çay ve tarçınlı kahve gibi içeceklerde sıklıkla kullanılıyor. Tarçın eski çağlardan beri sağlık için kullanılmaktadır. Bu yüzden de bilinen ve bilinmeyen faydaları vardır. İşte tarçınlı suyun faydaları ve kullanımı hakkında bilgiler...

TARÇINLI SU ZAYIFLATIR MI?

Yağların kiloya çevrilmesini engellemektedir. Metabolizmayı hızlandırmaktadır. Bu da kilo vermeyi kolaylaştırır. İştahı keser yani bastırır. Bu sayede uzun süre tokluk hissi verir. Tatlı krizlerine karşı olumlu yönde etki eder.

Kolesterolü dengelemektedir.

Gözenekleri sıkılaştırır.

Yaşlanma karşıtıdır.

İltihap ve enfeksiyona karşı etkilidir.

Adet ağrılarını hafifletir. Bunun için adet döneminden bir hafta öncesinde içilmeye başlanmalıdır.Diyabet hastalarına tarçınlı su önerilmektedir. Çünkü vücuttaki insülin direncini arttırmaktadır.

Antibakteriyel özelliğe sahiptir.

Sindirimi zorlaştıran bakterilerin vücuttan atılmasını sağlar.

Kanserli hücrelerin yayılmasını yavaşlatır.

Baş ağrısı hatta migrene karşı etkilidir.

Hafızayı kuvvetlendirir.

Boğaz ağrılarına karşı etkilidir.

Kuru öksürüğe iyi gelmektedir.

Tarçınlı su nasıl kullanılır?

Tarçın baharatı çubuk şeklinde olabildiği gibi toz halinde de satılmaktadır. Tercihe göre her ikisi de suyun içinde kullanılmaktadır.

Tarçınlı su her gün belirli miktarda içildiğinde faydaları bulunmaktadır. Tarçınlı su en çok zayıflamaya iyi gelmektedir. Kilolu olan bireylerin her gün mutlaka bir su bardağı tarçınlı su içmesi önerilir.

Tarçınlı suyun düzenli olarak tüketilmesi gerekir. Adet ağrılarını hafifletir. Bunun için adet döneminden bir hafta öncesinde içilmeye başlanmalıdır.

Ağız sağlığı için önemlidir. Bu yüzden gargara yapılarak kullanıldığında diş eti ve diş sağlığını korumaktadır.

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