Tarçınlı ve bademli irmik helvası nasıl yapılır?

-8/10 porsiyon-

MALZEMELER

1/3 su bardağı (80 ml) - çiğ badem

1/2 su bardağı (125 ml) - Tereyağı

1 su bardağı (250 ml) - İrmik

3 su bardağı (750 ml) - Süt

1 su bardağı (250 ml) - Toz şeker

2 tatlı kaşığı (10 ml) - Toz tarçın

Servis için;

Vanilyalı Dondurma

HAZIRLANIŞI

Küçük bir sos tenceresinde 2 su bardağı suyu kaynama noktasına ulaşana kadar ısıtın. Küçük bir kâsede buzlu su hazırlayın. Çiğ bademleri kaynar suda 1 dakika haşlayıp hemen buzlu suya aktararak şoklayın. Bademlerin kabuklarını soyup kâğıt havlu üzerinde kurutun. Bir sos tenceresinde süt, şeker ve tarçını orta ateşte ısıtın. Sıcak tutun. Bir pilav tenceresinde tereyağını orta yüksek ateşte ısıtın. Bademleri hafifçe renk alana kadar 4-5 dakika kavurun. İrmiği tencereye ilave edip sürekli karıştırarak 10-15 dakika kavurun. İrmik hafif kahverengi bir renk aldığında sıcak sütü tencereye ilave edip karıştırın. Ateşi kısık seviyeye düşürüp kapağı kapalı biçimde 8-10 dakika pişmeye bırakın. İrmik tüm sütü çektiğinde bir kez karıştırıp ateşten alın. Üzerini bir mutfak havlusu ile kapatıp 10-15 dakika demlenmeye bırakın. Tarçınlı & Bademli İrmik Helvasını vanilyalı dondurma eşliğinde ılık servis edin.