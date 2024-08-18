Tardigrad nedir?

Ekstrem Ortamlar:

• Tardigradlar, aşırı sıcaklık, basınç ve radyasyon gibi ekstrem koşullara dayanabilirler. Bu nedenle, kaynayan su kaynakları, buzullar, yüksek dağ zirveleri ve hatta uzay boşluğu gibi ekstrem ortamlarda bile hayatta kalabilirler.