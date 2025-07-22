Tarifeler ve Powell gündemi piyasayı durağanlaştırdı

24 Temmuz Perşembe günü Merkez Bankası'nın 30 Temmuz'da ise ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıklayacak. Trump'ın baskılarının ardından Fed Başkanı Powell'ın artık adım atması ön görülüyor.

Faizin düşmesinin beklendiği iki toplantı öncesi piyasa durgunlaştı. New York borsası günü yatay seyirde açtı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 artarak 44.338,62 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artışla 6.306,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 kazançla 20.982,21 puana ulaştı.

Yatırımcılar, tarife gündemiyle ilgili gelişmeleri ve açıklanan şirket bilançolarını değerlendirirken pay piyasalarında açılışta yatay seyir izlendi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ticaret görüşmeleri için gelecek hafta İsveç'in Stockholm kentinde Çinli yetkililerle bir araya geleceklerini belirterek, burada Çin'e yönelik tarife erteleme süresinin uzatılması konusunun görüşülebileceğini söyledi.

Taraflar, mayıs ayında vardıkları geçici anlaşma kapsamında gümrük vergilerinin bir kısmının 12 Ağustos'a kadar askıya alınmasını kararlaştırmıştı.

Bugünün piyasaları önemli oranda etkileyen olaylardan biri de ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna, Fed Başkanı Jerome Powell’ın 2,5 milyar dolarlık Fed binası yenileme projesi hakkında Kongre’de yeminli yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle Adalet Bakanlığı’na soruşturma için başvurusu oldu.

Bu arada bugün bilançosunu yayımlayan ABD'li otomobil üreticisi General Motors'un hisseleri, beklentileri aşan finansal sonuçlar bildirmesine karşın yüzde 6'ya yakın değer kaybetti. Şirket, ikinci çeyrekte tarifelerden 1,1 milyar dolar etkilendiğini açıkladı.

Sonbaharda ABD'de şeker kamışı ile yapılan bir ürün piyasaya sürmeyi planladığını duyuran Coca-Cola'nın hisseleri de karı ve geliri beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen yüzde 1 kayıpla güne başladı.

ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin'in hisseleri de beklentilerin altında sonuçlar açıklaması sonrasında yüzde 8'e yakın düştü.