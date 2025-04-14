Tarih belli oldu! Bakan Tunç ve DEM Parti Heyeti bir araya geliyor

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Tarih belli oldu! Bakan Tunç ve DEM Parti Heyeti bir araya geliyor

Adalet Bakanı Tunç ve DEM Parti Heyeti, 18 Nisan'da bir araya gelecek. Görüşmede son dönemki gelişmelerin ele alınacağı tahmin edilirken 10. Yargı Paketi'nin de gündem edilmesi bekleniyor.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir dizi yapılan görüşmeler sonrası, örgütün silah bırakarak lağvedilmesi yönünde çağrı yapılmıştı.

Görüşmelerin yürütücüsü olan DEM Parti İmralı Heyeti, TBMM'deki siyasi partilerle yaptığı ziyaretler sonrası geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

DEM PARTİ BAKAN TUNÇ İLE GÖRÜŞECEK

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in açıklamasına göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile 18 Nisan Cuma günü görüşme gerçekleştirilecek.

Görüşmede son dönemki gelişmelerin ele alınacağı tahmin edilirken masaya, yakında TBMM gündemine gelecek olan 10. Yargı Paketi çerçevesindeki düzenlemelerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

"YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİLDİ"

DEM Parti Van Milletvekilli Pervin Buldan, 'yeni bir aşamaya' geçildiğini belirtirken yasal adımlara ihtiyaç olduğunu ve bunun için önümüzdeki hafta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşeceklerini söylemişti.

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