Tarih okurken tarih yazan genç Fırat Çakıroğlu. Açılımdan cesaret alan PKK'lılar şehit etmişti

Ege Üniversitesi’nde açılım sürecinden cesaret alan PKK’lılar tarafından 2015 yılında şehit edilen tarih bölümü öğrencisi vefatının 9.yılında anılıyor.

20 Şubat 2015'te Ege Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Fırat Çakıroğlu hayatını kaybederken 7 kişi de yaralanmıştı.

Çakıroğlu'nu öldüren PKK’lı Nurullah Semo, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

Çakıroğlu'nun ölümü PKK’lı öğrencilerin milliyetçi öğrencileri hedef alması sonucunda gerçekleşmişti. Bıçaklı saldırının ardından Çakıroğlu'na CPR uygulanmış ve Ege Üniversitesi'ne nakledilmişti. Ancak bütün bu müdahalelere rağmen Çakıroğlu, hastanede hayatını kaybetmişti.

FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Çakıroğlu, 1 Ocak 1991 tarihinde Konya'nın Akşehir ilçesinde dünyaya geldi. Babası Fuat Mahir Çakıroğlu ile annesi Özlem Çakıroğlu''nun tek çocuğuydu. 1996 yılında öğretmen olan annesi nedeniyle Diyarbakır''da ilkokul yıllarını geçirdi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisiydi. Aynı fakültede formasyon dersleri alan Çakıroğlu, Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu idi.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu ailesi, arkadaşları ve sevenleri tarafından hem mezarı başında hem de sosyal medya üzerinden anılırken, kullanıcılar Çakıroğlu’nu Hüseyin Nihal Atsız’ın ‘Selam’ şiirindeki ‘Selam sana ey yılları heba olan genç’ sözleriyle andı.

Atsız’ın şiirinin tamamı ise şu şekilde;

İçim yine sevinçlerle dolup yanıyor,

Ruhum sanki deniz olmuş dalgalanıyor,

Uzak uzak ülkelerden döndüm seferden,

Yaralarım ağır, fakat mestim zaferden.

Zafer ümit kaynağının bir çeşmesidir.

Zafer birçok gönüllerin birleşmesidir.

Gönülleri birleşenler ölse de bir gün

Gök kubbede kalacaktır seslerinden ün.

Gönülleri birleşenler! Selam sizlere!

Uzaklarda dertleşenler! Selam sizlere!

Selam sana hücrelerde benzi solan genç!

Selam sana ey yılları heba olan genç!

İstikbalim gitti diye yaslanma sakın!

İstikbalin değil ruhun Tanrı'ya yakın!

O yalancı istikbale bir perde indir!

'Gerçek yarın' unutma ki bir gün senindir!

Selam sana yavrusundan ayrılan kadın!

Kimbilir sen gizli gizli nasıl ağladın!

Ne bir damla göz yaşı dök, ne yasla dövün,

Sen yaşarken öksüz kalan yavrunla övün!

Gür sütünle aşladığın erlik cevheri

Yapacaktır onu yaman bir çeri...

Tek bir kadın değilsin sen...Sen bir ocaksın!

Madem ki bir adın Atsız katlanacaksın!

Kafkasyada can veren bir şehidin kızı

Bir eliktir...Yüreğinde erir her sızı...

Varsın, bağrın firkatiyle yavrunun yansın...

Yansın,dayan! Çünkü sende bir kahramansın!

Ey ekmeği alınanlar! Selam sizlere!

Ey rütbesi çalınanlar! Selam sizlere!

Kardeş yahut arkadaştır diye evleri,

Ocakları dağıtılan ülkü devleri,

Selam size! Üstünüzde bütün bakışlar,

Bir gün olur tarih sizi elbet alkışlar!

Ey ciğeri parçalanan kahpe veremden

Ne beklersin dünyadaki sahte keremden?

Ciğerlerin sönüyorken Tanrı'yı andın;

Tasa etme gerçekleşir mukaddes andın.

Hepinize sevgilerle coşkun selamlar!

Şehitlerimiz bile sizi belki selamlar

İçtiğiniz ızdıraplar size kımızdır.

Bu acılar mazimize selamımızdır.

En tatlı hayalimdir bu selam benim

Kırk derece sıcaklıkta erirken tenim...

Çekiyoruz bunalarak, fakat ne çıkar?

Ulu Tanrı bizi elbet yargılar.

Bütün dünya sağırlaşsa o bizi dinler,

Onun rahmet denizinde ruhlar serinler.

Ey hırçın genç, ey güzel kız! Bırakın yası...

Yeter temiz gönüllerin bizi anması...

Toprak ana uyuturken koynunda bizi

Yarınkiler biçecektir ektiğimizi,

Yeşermesi ektiğimiz tohumun haktır,

İşte o gün ruhlarımız şad olacaktır!

Selam şanlı mazimize! Selam yarına!

Selam zafer ordusunun silahlarına!

Ey geçmişin yiğitleri! Selam sizlere!

Ey yarının şehitleri! Selam sizlere!

Siz tarihe yazıyorken şanlı bir satır,

Aranızda bulunacak güleç bir batır;

Atsız oğlu Yağmur denen bu yağız çeri

Atılarka hepinizden daha ileri

Güldürecek babasının yanık ruhunu;

Ruh ve yürek sağırları anlamaz bunu...

Karışınca gövdem yurdun topraklarına

Ruhum uçar ırkımın bayraklarına,

Varlığının sevgisini onlara taşır;

Kendiside ay-yıldıza belki karışır.

Bir gün gelip ırkımızın gürbüz erleri

Adım adım dolaşırken kutlu yerleri

'Vaktiyle bir Atsız varmış...' derlerse ne hoş!

Anılmakla hangi ruh olmaz ki sarhoş?

Haydi artık dinsin bütün ızdırapların,

Ufuklardan şanlı bir gün doğacak yarın

Güzellikle, sıcaklıkla ve ihtişamla...

Kumandansız hazır olup onu selamla!

Gönlündeki yaraların kanını dindir...

YÜZDE YÜZ TÜRK OLDUĞUN GÜN CİHAN SENİNDİR! ! !