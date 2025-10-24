CHP'de bugün gözler Ankara'daki mutlak butlan davasında. Mahkemenin vereceği kararı hem muhalifler hem de genel merkez yakından takip ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı kaybettiği 4-5 Kasım tarihindeki kurultaydan sonra CHP mahkeme salonlarından bir türlü kurtulamadı. Ancak farklı farklı o kadar çok dava açıldı ki CHP’de kurultay davaları arap saçına döndü. Kamuoyunda Hangi davanın ne zaman açıldığı, sonuçlarının ne olacağı konusunda başta CHP’liler olmak üzere herkesin kafası karışık.

CHP’de kurultay davası süreci CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ın eski CHP üyesi Erkan Çakır’ın kendisiyle ilgili söylediği iddialar hakkında 23 Kasım 2023 tarihinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusu ile başladı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusunda yetkisizlik vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihindeki kurultayıyla ilgili “delegeler para karşılığında oy verdi” iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ocak 2024 tarihinde soruşturma başlattı.



ANKARA’DA İKİ BACAKLI DAVA

Ankara’da iki bacaklı bir mahkeme süreci yaşanıyor. Biri ceza davası diğeri ise kamuoyunda mutlak butlan davası olarak bilinen hukuk davası.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultaya şaibe karıştığı, delegelerin oylarının rüşvet karşılığı satın alındığı iddiasıyla farklı mahkemelerde davalar açtı. Bu davalar 14 Şubat 2025 tarihinde birleştirildi. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi.

Davacılar, 38. Olağan Kurultay'da rüşvet ve oylamaya hile karıştırılmasıyla delege iradesinin sakatlandığını savunarak bu kurultayın iptal edilmesi, yok hükmünde (mutlak butlan) sayılarak Özel ve ekibinin görevden uzaklaştırılması ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin görevine iade edilmesi gerektiğini savunuyor.

25 Mayıs’taki duruşmada 41. Asliye Hukuk Mahkemesine açılan 6 Nisan’daki olağanüstü kurultayın iptali davası da 42. Asliye Hukuk Mahkemesindeki kurultay davası ile birleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Haziran 2025 tarihinde CHP kurultayıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianamesini hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Cemil Tugay, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında "oylamaya hile karıştırdıkları" iddiasıyla bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve aldıkları ceza süresince de "siyasi yasak" istendi ve iddianameyi Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi.

26. Asliye Ceza Mahkemesi dosyayla ilgili görevsizlik kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemenin bu kararını Ankara Bölge Adliye Mahkemesine götürdü. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu ve 11 kişinin "şüpheli" olarak yer aldığı ceza davasının "görevsizlik" kararı veren 26. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine hükmetti. Mahkeme bu karara itiraz ederek Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Anayasa Mahkemesi ise 10 Eylül'de mahkemenin başvurusunu reddetti ve davanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi kesinleşti. Bu davanın ilk duruşması 4 Kasım'da yapılacak.



CHP İSTANBUL KURULTAY DAVASI

CHP’nin İstanbul İl kurultayıyla ilgili yargı süreci de Ankara kurultay davasından farksız durumda. İstanbul’da da hem ceza hem da hukuk mahkemelerinde görülecek bir yargılama olacak. Ekim 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine "hile karıştırıldığı" ve Seçim Kanunu'na "muhalefet edildiği" iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 29 Ağustos 2025 tarihinde CHP İstanbul il kurultayı soruşturmasının iddianamesini tamamladı ve 72. Asliye Ceza mahkemesine gönderdi, henüz yargılamasına başlanmadı.

Öte yandan 14 Ağustos 2025 tarihinde Özlem Erkan isimli bir CHP’li İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesine CHP il kurultayının iptali ve il yönetiminin görevden uzaklaştırılmasını isteyerek başvuruda bulundu. Mahkeme 3 Eylül 2025 tarihinde CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.