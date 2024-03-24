Tarih yazan Endrick hakkında flaş detay

Brezilya'nın 17 yaşındaki yeteneği Endrick Felipe Moreira de Sousa, milli formayla çıktığı hazırlık maçında İngiltere ağlarını havalandırarak ilk golünü kaydetti.

Maçın tek golü, 80. dakikada Palmeiras'ın forvet oyuncusu Endrick'ten geldi ve Brezilya'yı zaferine taşıdı.

Opta istatistiklerine göre, Endrick Wembley'de milli takım formasıyla gol atan en genç futbolcu unvanını elde etti (17 yaşında ve 246 gün).

Real Madrid, sezon başında Endrick'i Palmeiras'tan 45 milyon euroya transfer etmişti ve genç oyuncu şu anki sezonda da Palmeiras ile oynamaya devam ediyor.