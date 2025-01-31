Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör hakkında flaş karar. Dün gözaltına alınmıştı

Dün akşam gözaltına alınan akademisyen yazar Çiğdem Bayraktar Ör, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti.
Çiğdem Bayraktar Ör sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Gece ilk ifadesi alınan Bayraktar saat 17.30 sularında tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Ör , 'Cumhurbaşkanına Hakaret' gerekçesi ile çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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