Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör hakkında flaş karar. Dün gözaltına alınmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör hakkında flaş karar. Dün gözaltına alınmıştı

Son dakika... Son dakika... Dün akşam gözaltına alınan akademisyen yazar Çiğdem Bayraktar Ör tutuklandı.

Dün akşam gözaltına alınan akademisyen yazar Çiğdem Bayraktar Ör, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti.

Çiğdem Bayraktar Ör sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Gece ilk ifadesi alınan Bayraktar saat 17.30 sularında tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Ör , 'Cumhurbaşkanına Hakaret' gerekçesi ile çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Ayrıntılar geliyor...

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