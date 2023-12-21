Tarihe yapılan ayıp brandayla kapatıldı

İHA'nın haberine göre, Sivas’ın 752 yıllık tarihi mirası Çifte Minareli Medrese, sprey boyalı yazılarla kirletildi. 1271 yılında İlhanlı Veziri Sahip Şemseddin Mehmet Cüveyni tarafından inşa edilen ve kentin kültür simgesi olan medreseye zarar veren 4 kişi, ‘2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yetkililer, tarihi eserde oluşan görüntü kirliliğini gidermek için yazıların üzerini brandayla örttü. Esnaf Resmi Yaşar, gençleri defalarca uyardığını ancak dinletemediğini söyledi. “Böyle bir şey yapmaları çok çirkin. Onlara yasak olduğunu söyledim ama bana kulak asmadılar. Bazıları sözümü dinledi ama bazıları dinlemedi. Gittiler yazılar yazdılar" dedi.

Resmi Yaşar "Ben o sırada haberim olmadı. Haberim olsaydı engellerdim. Branda çözüm değil. Onlar cezalandırılsın. Böyle yapmalarının bir anlamı yok. Bizim eserlerimize herkes hayranlıkla bakıyor. Ama onlar böyle yaparak eserlere saygısızlık ediyorlar. Benim istediğim brandayı indirip yazıları silsinler. Eserlerimiz temiz kalsın” diye konuştu.