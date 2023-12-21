Tarihe yapılan ayıp brandayla kapatıldı

Kaynak: İHA
Tarihe yapılan ayıp brandayla kapatıldı
Sivas’ın simgelerinden 752 yıllık tarihi Çifte Minareli Medrese’nin üzerine sprey boyayla yazılan yazıların bir kısmı geçici olarak branda çekilerek gizlendi.

İHA'nın haberine göre, Sivas’ın 752 yıllık tarihi mirası Çifte Minareli Medrese, sprey boyalı yazılarla kirletildi. 1271 yılında İlhanlı Veziri Sahip Şemseddin Mehmet Cüveyni tarafından inşa edilen ve kentin kültür simgesi olan medreseye zarar veren 4 kişi, ‘2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yetkililer, tarihi eserde oluşan görüntü kirliliğini gidermek için yazıların üzerini brandayla örttü. Esnaf Resmi Yaşar, gençleri defalarca uyardığını ancak dinletemediğini söyledi. “Böyle bir şey yapmaları çok çirkin. Onlara yasak olduğunu söyledim ama bana kulak asmadılar. Bazıları sözümü dinledi ama bazıları dinlemedi. Gittiler yazılar yazdılar" dedi.

Resmi Yaşar "Ben o sırada haberim olmadı. Haberim olsaydı engellerdim. Branda çözüm değil. Onlar cezalandırılsın. Böyle yapmalarının bir anlamı yok. Bizim eserlerimize herkes hayranlıkla bakıyor. Ama onlar böyle yaparak eserlere saygısızlık ediyorlar. Benim istediğim brandayı indirip yazıları silsinler. Eserlerimiz temiz kalsın” diye konuştu.

aw103231-02.jpg

aw103231-03.jpg

aw103231-04.jpg

aw103231-05.jpg

Son Haberler
Gine'de 3 gün ulusal yas ilan edildi Dünya
Gine'de 3 gün ulusal yas ilan edildi
Kaynayan suyun içinde yavaş yavaş pişerken ekmek yiyen yengeç... Gündem
Kaynayan suyun içinde yavaş yavaş pişerken ekmek yiyen yengeç...
Sokak köpeklerine karşı nihayet harekete geçildi. 'Acele' kodu ile yazı gönderildi Gündem
Sokak köpeklerine karşı nihayet harekete geçildi. 'Acele' kodu ile yazı gönderildi
Doğum kontrol hapları ve tüp bebek tedavilerindeki tehlike ortaya çıktı Sağlık
Doğum kontrol hapları ve tüp bebek tedavilerindeki tehlike ortaya çıktı
Fırtınaya tutulan kaçak göçmenlerin imdadına balıkçılar koştu Ekonomi
Fırtınaya tutulan kaçak göçmenlerin imdadına balıkçılar koştu
Kocaeli'de bir şahıs parke taşı ile 35 aracın camını kırdı Gündem
Kocaeli'de bir şahıs parke taşı ile 35 aracın camını kırdı
İşte Küsküt’ün bilinmeyenleri Şifalı Bitkiler
İşte Küsküt’ün bilinmeyenleri