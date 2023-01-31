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Tarihi camiinin bahçesindeki ağaçlar tescil edildi

Erzurum’da bulunan ve 461 yıldır ibadete açık olan Lalapaşa Camisinin bahçesinde bulunan 2 at kestanesi ağacı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca tescil edildi.162 ve 117 yaşlarında olan ağaçlara anıt ağaç tabelası asıldı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 12:11
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Tarihi ağaçlar tescil edildi

Tarihi camiinin bahçesindeki ağaçlar tescil edildi
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Osmanlı’nın Anadolu’daki önemli izlerinden olan ve Kanuni Sultan Süleyman'ın komutanı Sadrazam Lala Mustafa Paşa'nın Erzurum Beylerbeyi görevi sırasında 1562'de yaptırdığı Lalapaşa Camii’nin bahçesindeki 2 at kestanesi ağacıyla ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından tescil çalışması başlatıldı. Ana vatanı Yunanistan ve Arnavutluk olan, Erzurum'da, ne zaman ve kim tarafından dikildiği belirlenemeyen at kestanesi ağaçlarının yaş tespiti yapıldı. Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi uzmanları ile Orman Bölge Müdürlüğü'nün konuyla ilgili uzmanlarının incelemesinde ağaçların 117 ve 162 yaşlarında oldukları belirlendi.

ANIT AĞAÇ TABELASI KONULDU

Ağaçların önüne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 'Anıt Ağaç' tabelaları konuldu. Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma İşlerinden Sorumlu Şube Müdürü Ramazan Alphan, "Anıt ağaçlarla ilgili 2010 yılında bir tescil işlemi yapıldı. Ağaçların yaş ölçümlerinde birinin 117 diğerinin ise 162 yaşında oldukları belirlendi. Ağaçlarla ilgili vatandaşlara gerekli bilgilendirme yapıldı ve levhalar asıldı" diye konuştu.

Konuyla ilgili mutluluğunu dile getiren bölge yaşayanı Orhan Yıldırım, "Tarihi caminin bahçesinde böylesi 2 asırlık ağacın bulunması sevindirici. Tarihi eserlerin çevresinde daha çok ağaç ve yeşilin olması gerekiyor. Bu ağaçların tescil edilerek korumaya alınması güzel bir karar olmuş" dedi.

(DHA)

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