Tarihi altın madalya! Resmi tatil ilan edildi

Kaynak: AA
Botsvana, Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki başarısının ardından 29 Eylül'ü resmi tatil ilan etti.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 4x400 metre bayrak yarışında altın madalya kazanan Botsvana'da 29 Eylül tarihi resmi tatil ilan etti.

Botsvana Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Duma Gideon Boko, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Tokyo'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan atletlerin tarihi bir başarı elde ettiğini belirterek onları tebrik etti.

"ELMASLARIMIZ SADECE TOPRAĞIN ALTINDA DEĞİL"

Atletlerin başarısının kendisini gururlandırdığını vurgulayan Boko, "Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul toplantılarına katılacağım, New York'ta kendimi çok gururlu hissediyorum. Herkese şunu söyleyeceğim: Botsvana'nın doğal elmasları sadece toprağın altında değil, aynı zamanda dünya şampiyonu sporcularımız! 30 Eylül bizim resmi bağımsızlık günümüz ve 29 Eylül ise resmi tatil ilan edildi" ifadelerini kullandı.

BAYRAK YARIŞINI KAZANAN İLK AFRİKA ÜLKESİ

Lee Bhekempilo Eppie, Letsile Tebogo, Bayapo Ndori ve Busang Collen Kebinatshipi'den oluşan Botsvana takımı, ABD'yi geride bırakarak 4x400 metre erkekler bayrak yarışında zafere ulaşmış ve bunu başaran ilk Afrika ülkesi olmuştu.

