Tarihi cami ayağa kaldırılıyor

Kaynak: AA
Tarihi cami ayağa kaldırılıyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce (İnesi) Mahallesi'nde bulunan, 19. yüzyılda kilise olarak inşa edilen ve Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında camiye dönüştürülen tarihi yapı, kapsamlı bir restorasyon sürecine giriyor.

Üç nefli bazilikal plana sahip Rum Ortodoks Kilisesi, 1992 yılına kadar İnesi Köyü Camisi olarak hizmet verdi. Yapının mülkiyeti, Nilüfer'in ilçe statüsüne kavuşmasıyla birlikte belediyeye geçti.

Restorasyon süreci, binanın 2013'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesinin ardından hız kazandı. 2019 yılında mülkiyetle ilgili hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından, cephelerinde ve iç mekan duvarlarında derin çatlaklar bulunan tarihi yapının restorasyonu için proje hazırlandı. Ön cephesinin 2020'de yıkılmasının ardından, kapsamlı restorasyon çalışmaları Şubat 2023'te başladı.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün öncülüğünde yürütülen restorasyon çalışmaları, yapının aslına uygun olarak güçlendirilmesini ve yenilenmesini hedefliyor. Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın temelden çatı örtüsüne kadar güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Kenarlardaki kolon ve perdeler ile radye temel sınırları arasında eksiklikler tespit edildiğini ifade eden Yıldız, bu bölgelerde hidrolik kireç bağlayıcı derzler kullanılarak temellerin genişletildiğini ve pencere kotlarında paslanmaz çelikten gergi sistemleri ile yapının güçlendirildiğini belirtti.

Çatıdaki çürümüş ahşap bölümlerin değiştirildiğini ve yalıtım yapılarak çatı örtüsünün tamamlanacağını aktaran Yıldız, yapının içinde de çekme bölgesindeki alanların güçlendirilerek depreme karşı güvenli hale getirileceğini ifade etti. Yıldız, binanın cami olarak 2 Ocak 2025 tarihinde, Regaip Kandili'nde yeniden ibadete açılmasını planladıklarını ve yapının Özlüce Köyü Camisi olarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

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