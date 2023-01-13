Tarihi değiştirecek cesetler bataklıktan çıktı! Sırrı tüyler ürpertiyor

Dr. Roy van Beek, buluntuların birçok olaya dair izler taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi:Kuruyan bataklıklarda oksijenin etkisiyle henüz bulunmamış bataklık cesetlerinin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. iklim değişikliğinin geçmişi anlamaya yönelik buluntuları yok etmesinden endişe ediyoruz.Arkeologların en çok bataklık cesedi bulduğu ülke Danimarka olsa da en ünlü bataklık cesetlerinden birisi İngiltere’de bulunuyor. ‘Lindow Man’ adı verilen bataklık cesedi, 1984 yılında Manchester yakınlarındaki Lindow bataklığında yapılan çalışmalar sonucu gün yüzüne çıkarıldı. Cesedin yüz hatları, saçı ve sakalı ise hâlâ belirgin.Yapılan incelemelerde ‘Lindow Man’ adı verilen buluntunun 20’li yaşlarda orta boylu, sağlam yapılı ve günümüzden 2 bin yıl önce yaşamış olan sağlıklı bir erkek bireye ait olduğu belirlendi.‘Lindow Man’ın ölmeden önce bağırsak parazitlerinden muzdarip olduğunu ve son yemeğinin mayasız ekmek olduğu tespit edildi.Lindow Man’ın ölümü hakkında birçok teori geliştiren araştırmacılar, kurbanın yüz üstü olacak şekilde bataklığa gömülmeden önce boynundan bıçaklandığını düşünüyor.