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Tarihi değiştirecek cesetler bataklıktan çıktı! Sırrı tüyler ürpertiyor

Bilim insanları, günümüze kadar Avrupa’nın birçok noktasında yaptıkları incelemede bataklıklara gömülmüş çok sayıda cesetle karşılaştı. Bataklık ortamının şartları sebebiyle vücut bütünlüğü büyük oranda korunan bu bedenler ise tüm gizemleriyle birlikte insanlığın geçmişini anlamak için önemli ipuçlarına sahip.

Galeri Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 11:01
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Tarihi değiştirecek cesetler bataklıktan çıktı! Sırrı tüyler ürpertiyor

'DİNİ TÖRENLERDE KURBAN EDİLMİŞ OLABİLİRLER'Büyük oranda korunmuş olan bedenlerin iskelet sistemini, deri yapısını ve saç kalıntılarını inceleyen bilim adamları 'bataklık cesetleri'nden bazılarının yaşadıkları dönemde gerçekleşen dini törenlerde kurban edildiğini düşünüyor.

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Tarihi değiştirecek cesetler bataklıktan çıktı! Sırrı tüyler ürpertiyor

‘HİKÂYENİN YALNIZCA KÜÇÜK BİR BÖLÜMÜ’Hollanda’daki Wageningen Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Dr. Roy van Beek, iyi korunmuş bedenlerin geçmiş hakkında çok önemli bulgulara sahip olduğuna söyledi. Van Beek, “Binlerce insanın son durağı bataklıklar oldu. Bunlar ancak yüzyıllar sonra yapılan çalışmalarla bulunabildi. Çoğu iyi korunmuş olan bu bedenler çok daha büyük bir hikâyenin yalnızca küçük bir bölümünü anlatıyor” dedi.

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Tarihi değiştirecek cesetler bataklıktan çıktı! Sırrı tüyler ürpertiyor

SIRRI BİR KARA YOSUNUNDA SAKLIAvrupa’nın en gizemli olaylarından biri olan batalıklık cesetlerini ilginç yapan pek çok unsur var. Özellikle de cesetlerin günümüze kadar ulaşmalarının sırrı birçok insan tarafından merak ediliyor. Bataklık cesetlerinin bozulmadan günümüze ulaşmasının arkasında yatan sır aslında‘sphagnum’adı verilen bir tür kara yosun.

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Tarihi değiştirecek cesetler bataklıktan çıktı! Sırrı tüyler ürpertiyor

266 bölgede yapılan çalışmalarda binden fazla ceset bulundu. Başta kafatası olmak üzere bedenlerin farklı bölgelerindeki yara izlerine dikkat çeken bilim insanları, “Bazı bedenlerde bulunan izler ve özellikle kafatasına alınan sert darbeler bıçaklama ya da boğma gibi eylemlerin varlığına işaret ediyor. Yine bazı ölümlerin de kaza sonucu veya intihar olduğunu düşünüyoruz” dedi.

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Tarihi değiştirecek cesetler bataklıktan çıktı! Sırrı tüyler ürpertiyor

Dr. Roy van Beek, buluntuların birçok olaya dair izler taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi:Kuruyan bataklıklarda oksijenin etkisiyle henüz bulunmamış bataklık cesetlerinin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. iklim değişikliğinin geçmişi anlamaya yönelik buluntuları yok etmesinden endişe ediyoruz.Arkeologların en çok bataklık cesedi bulduğu ülke Danimarka olsa da en ünlü bataklık cesetlerinden birisi İngiltere’de bulunuyor. ‘Lindow Man’ adı verilen bataklık cesedi, 1984 yılında Manchester yakınlarındaki Lindow bataklığında yapılan çalışmalar sonucu gün yüzüne çıkarıldı. Cesedin yüz hatları, saçı ve sakalı ise hâlâ belirgin.Yapılan incelemelerde ‘Lindow Man’ adı verilen buluntunun 20’li yaşlarda orta boylu, sağlam yapılı ve günümüzden 2 bin yıl önce yaşamış olan sağlıklı bir erkek bireye ait olduğu belirlendi.‘Lindow Man’ın ölmeden önce bağırsak parazitlerinden muzdarip olduğunu ve son yemeğinin mayasız ekmek olduğu tespit edildi.Lindow Man’ın ölümü hakkında birçok teori geliştiren araştırmacılar, kurbanın yüz üstü olacak şekilde bataklığa gömülmeden önce boynundan bıçaklandığını düşünüyor.

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