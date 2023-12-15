Tarihi değiştirecek keşif

Kaynak: AA
Tarihi değiştirecek keşif
Cambridge Üniversitesi’nden bir ekip, Roma İtalya’sının nasıl gerilediği konusunda yaygın olan görüşleri değiştirecek bir arkeolojik keşfe imza attı.

Orta İtalya’da bulunan ve Roma döneminde önemsiz bir yer olarak görülen Interamna Lirenas kasabasının, MS 3. yüzyıla dek gelişimini sürdürdüğü ortaya çıktı.

Ekip, kasabanın çanak çömleklerini inceleyerek, kasabanın beklenenden 300 yıl daha geç bir tarihte gerilediğini belirledi.

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2000 YILLIK ANTİK ROMA EVİ BULUNMUŞTU

Öte yandan 2 gün İtalya'nın başkenti Roma'daki tarihi Kolezyum yakınlarında, Antik Roma döneminden kalma, içinde mozaik de olan özel bir konutun keşfedildiği açıklanmıştı.

İtalya Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Palatino tepesi ile Roma Forumu arasındaki Kolezyum Arkeolojik Parkı içinde, Roma'nın geç cumhuriyet döneminden kalma bir konut keşfedilmişti. Yapının, milattan önce 2. yüzyılın ikinci yarısı ile milattan sonraki 1. yüzyılın sonu arasında en az üç aşamada inşa edildiği belirtildi. Söz konusu konutta bir atriyum, bir bahçe ile yemek salonu bulunurken, ayrıca yetkililer tarafından "olağanüstü" olarak tanımlanan rustik tarzda bir mozaik de ortaya çıkarıldı. Ev sahibinin, muhtemelen senatörlük yapan bir aristokrat olduğu belirtildi.

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ÖNEMLİ BİLİMSEL DEĞERE SAHİP KEŞİF

Uzmanlar, bu eski evin keşfinin, Roma tarihi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, "Roma'nın kalbinde gerçek bir hazine ortaya çıktı. Bu, önemli bilimsel değere sahip bir keşif" ifadesini kullanmıştı.

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