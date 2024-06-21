Tarihi delik deşik ettiler! Mezarlığı köstebek yuvasına çevirmişler

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tarihi delik deşik ettiler! Mezarlığı köstebek yuvasına çevirmişler

Burdur'un Günalan köyünden Askeriye köyüne kadar uzanan ve Serençay Kanyonu ile Teke Sarayı olarak bilinen bölgede, define avcıları tarafından Roma dönemine ait oyma mezarların delik deşik edildiği ortaya çıktı.

Burdur-Afyon karayolunun üçüncü kilometresinde yer alan ve Burdur şehir merkezine on kilometre mesafedeki bu doğal güzellik, doğaseverler tarafından keşfedildi.

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Özgür Rotalar Dağcılık ve Doğa Sporları (ÖRDOS) grubunun üyeleri, geçtiğimiz günlerde bölgeyi ziyaret ettiğinde, dört ile altıncı yüzyıllar arasına tarihlenen bu dini yapılar ve mezarların ciddi hasar gördüğünü ve kirletildiğini gözlemledi.

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ÖRDOS grubunun kurucularından Metin Atasayar, Serençay Kanyonu ve Teke Sarayı'nın, pek bilinmeyen ancak muazzam bir kültürel miras olduğunu belirtti.

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Atasayar, "Romalılar döneminden kalma bu eserler, binlerce yıl öncesine dayanıyor. 2018'de de bu bölgeyi ziyaret etmiştik. Bu sefer daha detaylı inceleme şansımız oldu. Gerçekten korunması gereken, turizme kontrollü bir şekilde açılması gereken harika bir yer. Ancak ziyaretçilerin bıraktığı çöpler ve duvarlara yazılan yazılar gibi tahribatlar gördük. Neyse ki eserler çok zarar görmemiş" dedi.

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ÖRDOS grubunun diğer bir üyesi Veli İşleyen ise, "Umarım koruma altına alınması için katkıda bulunabiliriz. Çünkü burası gerçekten değerli bir tarihi alan. Ancak ne bir güvenlik kamerası ne de bir gözetmen var. Definecilerin verdiği zararlar neticesinde alan köstebek yuvasına dönmüş durumda. Yetkililerin bu konuda harekete geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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