Tarihi eser kaçakçısı baba-oğul-torun yakalandı

Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı yapan baba S.Ö. (68), oğlu A.Ö. (44) ve torunu S.E.Ö. (19), jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

KAYNAK: DHA
Tarihi eser kaçakçısı baba-oğul-torun yakalandı

S.Ö., A.Ö. ve S.E.Ö.'nün tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı Ovaakça Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin bulunduğu Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi'ndeki evlere operasyon düzenledi.

46 MÜZAYEDEDE SATILABİLECEK SİKKE

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, tarihi eser olduğu belirlenen 46 sikke, define aramada kullanılan 64 dedektör, 8 pointer dedektör, civalı bakır çubuklu 4 düzenek, gübre ve barutla doldurulmuş 18 plastik boru, akülü antenli patlatma düzeneği, 300 metrelik elektrik kablosu, 500 gram barut, 150 gram Amonyum Nitrat, 2 jeneratör, 2 güç kaynağı, 1 hilti, 3 ruhsatsız silah, 3 ruhsatsız tüfek, 650 silah mermisi, 100 tüfek mermisi ele geçirildi.

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