Tarihi eserleri satamadan yakalandı

Kaynak: DHA
Tarihi eserleri satamadan yakalandı

Kayseri'de, kendisinde bulunan tarihi eserleri satmak için şehir merkezine götürün bir kişi polisin düzenlediği baskınla yakalandı. Zanlı gözaltına alınırken, tarihi eserler kent müzeye teslim edildi.

​İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Y.'nin (56), çevre illerden temin ettiği tarihi eserleri kentte satacağı bilgisi aldı.

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Bunun üzerine belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 3 adet toplu tabanca, 6 adet çeşitli dönemlere ait tablo, 2 adet ahşap süslemeli eser ve 1 adet metal kılıç ele geçirildi.

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Gözaltına alınan H.Y., polis merkezine götürüldü. Ele geçirilen tarihi eserler, Kayseri Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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