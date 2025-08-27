Tarihi gece! Üç takım ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde

Kaynak: Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan maçların ardından Kairat Almaty, Pafos ve Bodo/Glimt tarihlerinde ilk kez Devler Ligi’ne katılma hakkı kazandı.

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda 3 eşleşmenin sonucu belli oldu. Kairat Almaty, Pafos ve Bodo/Glimt tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

kairat.jpg

KAIRAT PENALTILARLA TARİH YAZDI

Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty, Celtic ile oynadığı iki maçta da golsüz berabere kaldı. Rövanşta uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve seri penaltı atışlarında rakibini eleyen Kairat, Şampiyonlar Ligi biletini aldı.

pafos.jpg

PAFOS’TAN TARİHİ BAŞARI

Kıbrıs ekibi Pafos, Kızılyıldız karşısında ilk maçta 2-1 galip gelmişti. Rövanşta 1-1 berabere kalan Pafos, toplamda 3-2’lik skorla adını gruplara yazdırarak kulüp tarihinin en büyük başarısını elde etti.

bodo-glimt.jpg

BODO/GLIMT İLK MAÇTA İŞİ BİTİRDİ

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ise ilk maçta 4-1 mağlup ettiği Sturm Graz karşısında rövanşı 2-1 kaybetmesine rağmen toplamda 5-3’lük skorla turu geçti. Bodo/Glimt de tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek.

