Tarihi gece! Üç takım ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda 3 eşleşmenin sonucu belli oldu. Kairat Almaty, Pafos ve Bodo/Glimt tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

KAIRAT PENALTILARLA TARİH YAZDI

Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty, Celtic ile oynadığı iki maçta da golsüz berabere kaldı. Rövanşta uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve seri penaltı atışlarında rakibini eleyen Kairat, Şampiyonlar Ligi biletini aldı.

PAFOS’TAN TARİHİ BAŞARI

Kıbrıs ekibi Pafos, Kızılyıldız karşısında ilk maçta 2-1 galip gelmişti. Rövanşta 1-1 berabere kalan Pafos, toplamda 3-2’lik skorla adını gruplara yazdırarak kulüp tarihinin en büyük başarısını elde etti.

BODO/GLIMT İLK MAÇTA İŞİ BİTİRDİ

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ise ilk maçta 4-1 mağlup ettiği Sturm Graz karşısında rövanşı 2-1 kaybetmesine rağmen toplamda 5-3’lük skorla turu geçti. Bodo/Glimt de tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek.