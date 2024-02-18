Tarihi geçmiş ürün cezası: 34 bin 884 tl

Şubat ayında düzenlenen ikinci encümen toplantısında, Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü’nün denetimleri esnasında son kullanma tarihi geçmiş olan ürünleri bulundurdukları tespit edilen marketler için 17 ayrı şubeye kesilmiş olan 17 para cezası onaya sunuldu. Market şubelerine Kabahatler Kanununun 32. maddesine göre kesilen idari yaptırım cezaları onay aldı. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler için kesilen 34 bin 884 TL ceza da encümenden geçti.

Encümende ayrıca bir inşaat şirketine, kaldırım üzerinde bulunan ağaçlara zarar vermesi nedeniyle Kabahatler Kanununun 32. Maddesine istinaden idari yaptırım cezası olarak 2 bin 52 TL para cezası kesildi.

Büyükşehir belediyesi, encümen toplantısında vatandaşın sağlığını olumsuz etkileyecek ve tatlarını kaçıracak olaylara karşı önlem alınması doğrultusunda her türlü cezanın uygulanacağı ve denetimlerin devam edeceğine vurgu yaptı.