Tarihi geri dönüşle Hagi'nin takımı şampiyon oldu

Galatasaray'ın efsanevi futbolcularından Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Farul Constanta Romanya Ligi şampiyonu oldu.

Romanya Ligi Play Off Grubu'nda lider Farul Constanta, sahasında ligin güçlü ekiplerinden Steaua Bükreş'i ağırladı.

Şampiyonluk yolundaki kritik maçta Hagi'nin ekibi 2-0 geriye düştüğü mücadelede müthiş bir geri dönüşe imza atarak rakibini 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Mutlu sona ulaşan Farul Constanta'da 42'de Mateus Criciuma, 58'de Tudor Baluta ve 86.dakika'da Louis Munteanu attıkları gollerle galibiyeti getirdi.

Bükreş temsilcisinin golleri ise 8'de Adrien ve 17.dakikada Andrea Compagno'dan geldi.

Bu sonuçla puanını 50'ye yükselten Farul Constanta, yeni ismiyle tarihindeki ilk şampiyonluğunu aldı. Daha önce Viitorul Constanta olarak mücadele eden ekip 2016/17 sezonunda da şampiyon olmuştu.

