Tarihi gün: Galatasaray Osimhen'e kavuşuyor

Galatasaray, dünya futbolunun en çok konuşulan forvetlerinden biri olan Victor Osimhen’i kadrosuna kattı.

Napoli ile süren uzun pazarlıkların ardından anlaşma sağlandı. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızı bu akşam İstanbul’a getiriyor.

COŞKULU KARŞILAMA BEKLİYOR

Galatasaraylı taraftarlar, bu akşam saat 21.30’da İstanbul’a iniş yapacak olan Osimhen için Atatürk Havalimanı’na akın etmeye hazırlanıyor. Yüzlerce otobüsle havalimanına gelecek olan taraftarlar, tarihi transferi görkemli bir şekilde karşılayacak.

UÇAĞA BİNMEDEN SORDU: "KAÇ BİN KİŞİ GELECEK?"

Uçağa binmeden önce yakın çevresine konuşan Osimhen’in sözleri, Galatasaraylıları daha da heyecanlandırdı. Yıldız oyuncunun “Merak ediyorum acaba beni karşılamaya kaç bin kişi gelecek?” dediği öğrenildi.

İLK ÜÇLÜ ALMANYA'DA GELDİ

Almanya'da Osimhen'i İstanbul'a uğurlamaya havalimanına giden Galatasaray'ın gurbetçi taraftarları Nijeryalı yıldıza tezahüratlarda bulundu. Osimhen ise taraftarların desteğine karşılık vererek üçlü çektirdi.

DEV ANLAŞMANIN DETAYLARI

Galatasaray, Osimhen için Napoli’ye toplam 80 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Bu rakamın 40 milyon Euro'su peşin, 35 milyon Euro taksitli (2 yıl içinde) ve 5 milyon Euro'su bonus olarak ödenecek.

Bu transfer, Türk futbol tarihinin en pahalı anlaşması olarak kayıtlara geçecek.

OSIMHEN NE KADAR KAZANACAK?

25 yaşındaki Nijeryalı yıldızın Galatasaray’dan yıllık 21 milyon Euro kazanacağı ifade ediliyor. Bu miktarın 5 milyon Euro’luk bölümü sponsorlar tarafından karşılanacak.

GEÇEN SEZON HARİKALAR YARATMIŞTI

Osimhen, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 41 resmi maçta 37 gol, 8 asistlik olağanüstü bir performansa imza atmıştı. Yeni sezonda da Avrupa ve lig hedeflerinin en önemli kozu olacak.