Tarihi han lüks otel oluyor. Dünya turizm devi Türkiye pazarına girdi

Patronlar Dünyası'nın haberine göre dünya turizm devi Vignette Collection, İstanbul'un kalbi olarak kabul edilen Karaköy'deki tarihi Tütün Han'ı, modern bir otel olarak hizmete açmaya hazırlanıyor.

1911 yılında İtalyan Mimar Edoardo De Nare tarafından inşa edilen ve ikinci derece tarihi eser statüsünde olan Tütün Han, 2025 yılında kapılarını 51 odalı lüks bir otel olarak açacak.

Tütün Han, Karaköy Bankalar Caddesi'nin başında, Galata Kulesi'nin önünde konumlanmış, bölgenin simge yapılarından biri olarak bilinir.

433 metrekarelik bir arsa üzerine kurulu, dokuz katlı bu yapı, İstanbul'un en güzel manzaralarından birine sahip. Han, Galataport projesinin getirdiği turizm canlılığı ile bölgenin yeniden keşfedilmesine önayak olmuş durumda.

Vignette Collection'un bu tarihi binada hayata geçireceği otel, sadece konaklama imkanı sunmakla kalmayacak; misafirlerine artizan fırın, restoran, SPA ve sağlıklı yaşam tesisi gibi ek hizmetler de sunacak.

Bu sayede, otel sadece konaklama değil, aynı zamanda kültürel ve gastronomik deneyimler sunarak ziyaretçilerine İstanbul'u daha derinlemesine deneyimleme fırsatı verecek.

Tütün Han'ın tarihi, adını aldığı Tütün Bank döneminden de önceye dayanıyor. 1934 yılında Banco di Türkiye Milli Bankası Ofisi olarak hizmet vermiş, ardından Türkiye İş Bankası'nın ilk Galata şubesi olmuş.

1940'larda ise Union Sigorta A.Ş.'nin ofisine dönüşen yapı, bu dönemde üst katlarını çok sayıda sigorta şirketi ve avukatlara kiralamış.

Yapı, son olarak Tütün Bank tarafından satın alınmış ve adı Tütün Han olarak korunmuş. Bu tarihi yapı, Ulusal Mimari Hareket'in Bankalar Caddesi üzerindeki en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir.

Vignette Collection'un bu girişimi, İstanbul'un tarihi dokusunu koruyarak modern turizme entegre etme çabasının bir göstergesi. Bu proje, yerel ve uluslararası turistlerin İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini daha derinden yaşamalarına olanak tanıyacak. Ayrıca, Karaköy'ün turizm potansiyelini bir üst seviyeye taşıyarak, bölge ekonomisine de katkı sağlayacak.

Bu dönüşüm, İstanbul'un tarihi dokusuyla modern dünyayı bir araya getirerek, şehrin turizm sektöründe yeni bir sayfa açıyor. Tütün Han, sadece bir otel olarak değil, İstanbul'un zengin tarihine bir kapı olarak da hizmet verecek.