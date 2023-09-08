Tarihi Hasan Paşa Hamamı müze oldu

Trabzon’daki tarihi hamam restore edildikten sonra "Tarihi Hasan Paşa Hamamı Müzesi"ne dönüştürüldü.

KAYNAK: AA
Tarihi Hasan Paşa Hamamı müze oldu

AKP Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, İnönü Mahallesi'nde Ortahisar Belediyesince restore edilen tarihi yapının açılışında, Trabzon'a yeni bir destinasyon kazandırıldığını söyledi.

Vali Yardımcısı Ali Yılmaz da Trabzon'un her köşesinde bir tarihi yapı bulunduğuna işaret ederek, "Bunların ortaya çıkarılması ve geleceğe aktarılması, turizme kazandırılması son derece önemli." dedi.

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Hamamın 8 milyon 759 bin liraya restore edildiğini vurgulayan Yılmaz, emeği geçenleri tebrik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da şehrin kadim geçmişinin yaşatılması adına Ortahisar Belediyesinin çok önemli dokunuş gerçekleştirdiğini aktardı.

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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, katılımcılara, 1880 yılında inşasına başlanan hamamın tarihine ilişkin bilgi aktardı.

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Yapımı 1883'te tamamlanan hamamın, askeri müze konseptinde restore edildiğini belirten Genç, "Tarihi hamamın bünyesinde yer alan bütün unsurlar aslına sadık kalınarak yeniden hayat buldu. Eski hamam kültürünü yaşatacak bütün unsurların hepsini burada teşhir edeceğiz." diye konuştu.

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Müze konseptiyle hizmet verecek yapıda çok amaçlı salon, fuaye, kafe bölümü de yer alıyor. Müzede, balmumundan yapılmış resmi kıyafetli heykellerin yanı sıra askeri giysiler, dürbün, at arabası, silah ve mermiler de sergileniyor.

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