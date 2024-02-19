Tarihi Kaya Mezarları'nda kaçak kazı yapan şahıslar tutuklandı

Kaynak: DHA
Tarihi Kaya Mezarları'nda kaçak kazı yapan şahıslar tutuklandı
Bursa’da bulunan tarihi kaya mezarlarında kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şahıs tutuklandı.

İznik ilçesinde, dün gece saatlerinde tarihi Kaya Mezarı'nda kaçak kazı yapıldığına dair ihbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırma sonucunda şahısların yerini tespit eden ekipler, kaçak kazı yapan 30 yaşındaki İ.G., T.Ö. ve E.D.’yi suçüstü yakaladı.

Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerde; 2 kazma, 1 halat, 2 balyoz, 1 manivela çubuğu ve 7 kilogram kaya kırıcı toz madde ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs gözaltına alınıp İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü ve işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

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