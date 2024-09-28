Tarihi kilise ve camide define avı. Evlerin altını bile kazdılar

Trabzon'da kaçak define avcıları hazine bulmak için kazmadık yer bırakmıyor. Kaçak define avcıları Sürmene'nin Dirlik Mahallesi'nde Üstündal Kilisesi'nin yanı sıra mübadele döneminde (Cida Kilisesi) camiye çevrilen Dirlik Mahallesi Camii ile camiye yaklaşık 500 metre mesafede bulunan harabe kilisede kazı yaparak define aradıkları belirtildi.

Zaman içinde çalı, ot ve ağaçlarla kaplanan Üstündal Kilisesinin 19. yüzyılın sonlarına doğru yapıldığı tahmin edilirken, kilisenin bugünkü hali adeta harabeyi andırıyor. Kilise zaman zaman definecilerin hışmına uğrarken Dirlik Mahallesi Cami İmamı Aydın Kızıltaş, definecilerin caminin etrafında dahi kazı yaptıklarını kaydetti.

Definecilerin gündüzleri bölgeyi ziyaret ettiğini, geceleri ise kazı yaptığını kaydeden Kızıltaş, “Yan tarafımızda bir tane var onu defineciler perişan etmişler. Karakanzi'de de bir tane var onu da defineciler perişan etmişler. Defineciler burada hiç durmuyor. Gündüzleri burayı ziyaret ediyorlar akşamları geç saatlerde gelerek arkadaki taşları oymuşlar" dedi.

Kızıltaş "2019 yılında geceleyin saat 03 sıralarında geldiler taşları oydular. Gece seslerini duydum kalkıp baktığımda kaçtılar. Durmuyorlar gündüz gelip ziyaret ediyorlar, geceleyin taşları oyuyorlar. Şu ana kadar bir şey bulan olmadı ama bulmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

Çevre sakinlerinden Remzi Çakır da definecilerin evinin altını bile kazıdıklarını kaydederek “Harabe şeklinde olan kilise eskiden ruhban okulu imiş. Ruhban okulunun papazı da karşıdaki evin sahibi imiş. Buradan Rumlar gidince yeri de tapulu olarak başka kişilere kaldı. Dolayısıyla bakımı olmadı harabe şeklinde. Bakım olursa turizme kazandırılabilir" diye konuştu.