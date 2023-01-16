NBA tarihini yeniden yazacak

Philadelphia karşısında 35 sayıyla kariyerinde 38 bin 24 sayıya ulaşan James'in Kareem Abdul-Jabbar'ı geçebilmek için 364 sayıya ihtiyacı var.

LeBron, 364 sayı sonra NBA tarihinin en çok sayı atan oyuncusu olacak.

Ocak 2006'da LeBron James, 5 bin sayı barajını geçerek NBA tarihinde bu başarıyı elde eden en genç oyuncu olmuştu.

'Kral' James, 2008'de 10 bin, 2013'de 20 bin, 2018'de ise 30 bin sayı barajını geride bırakmıştı