NBA tarihini yeniden yazacak

Philadelphia karşısında 35 sayıyla kariyerinde 38 bin 24 sayıya ulaşan James'in Kareem Abdul-Jabbar'ı geçebilmek için 364 sayıya ihtiyacı var.
LeBron, 364 sayı sonra NBA tarihinin en çok sayı atan oyuncusu olacak.
Ocak 2006'da LeBron James, 5 bin sayı barajını geçerek NBA tarihinde bu başarıyı elde eden en genç oyuncu olmuştu.
'Kral' James, 2008'de 10 bin, 2013'de 20 bin, 2018'de ise 30 bin sayı barajını geride bırakmıştı
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