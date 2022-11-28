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Flaş gelişme. TFF Başkanı İzmir'e gidiyor

Tarihi skandalın yaşandığı Göztepe Altay maçı sonrası TFF Başkanı Büyükekşi, İzmir'e gidecek.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 18:57
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Tarihi rezaletin yaşandığı Göztepe Altay maçı soruşturulacak

Flaş gelişme. TFF Başkanı İzmir'e gidiyor
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında yarıda kalan Göztepe-Altay maçında çıkan olayları incelemek için İzmir'e gidiyor.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, başkan Mehmet Büyükekşi, Göztepe-Altay maçında yaşanan olayların ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, iki kulübün başkanları, takım kaptanları, yaralanan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç ve yetkililerle bizzat yüz yüze görüşerek olayı tüm ayrıntılarıyla incelemek için İzmir'e gidecek. Büyükekşi, ayrıca, hastanede tedavisi devam eden Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı ziyaret edecek.

Programı dahilinde İzmir'deki tüm spor kulübü başkanları ile öğle yemeğinde bir araya gelecek Mehmet Büyükekşi, daha sonra İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfına da geçecek.

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