Vakıflar'a ait tarihi yapı sahibinden kiralık

Kiralık ilan sitesinde ilginç bir olay yaşandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait Myrelaion Rotundası için sahibinden.com'da kiralık ilanı verildiği öğrenildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan dünyanın en büyük ikinci rotundası olan Myrelaion 32 yıllığına kiralanması için ilanı bir emlak şirketi tarafından Sahibinden.com platformuna ilan verildi.

Konuya ilişkin açıklama ise İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan geldi.

Polat, "Biz yıllardır takipçisiyiz yapının. Kiralama sitelerinde dolaşmasına çok üzülüyoruz. Bakanlık kiracısından alıp iBB’ye tahsis etse hem restore eder hem de halka kazandırırız" dedi.

Mimar Selahattin Tüysüz, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından, Myrelaion Rotundası için sahibinden.com'a verilen ilanın ekran görüntülerini paylaşarak, "Dünya’nın en büyük ikinci rotundası olan Myrelaion 32 yıllığına kiralanacakmış. Laleli bölgesinde müze ve kamusal alan eksiği giderebilecek tek nokta burası. Umarım @FatihBelediye @IbbMiras bu alanı kente geri kazandırabilir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Tüysüz'e yanıt vererek, "Burası zaten kamunun, hem de Kültür Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkü. Biz yıllardır takipçisiyiz yapının. Kiralama sitelerinde dolaşmasına çok üzülüyoruz. Bakanlık kiracısından alıp iBB’ye tahsis etse hem restore eder hem de halka kazandırırız” paylaşımında bulundu.

Sahibinden.com'da paylaşılan ilan ise şöyle: