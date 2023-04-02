Tarihi yapılar depremde ayakta kaldı

AA

Depremler, Altınözü'ndeki kırsal Kozkalesi ve Yunushan mahallelerinde çok sayıda evde ağır hasara neden oldu.

Kozkalesi Mahallesi'ndeki tarihi kale ile komşu Yunushan Mahallesi'ndeki Gelinler Dağı Nekropol Alanı ise depremlere adeta direndi.

"Kalenin bazı bölümleri deprem öncesi halini koruyor"

Kozkalesi Mahallesi Muhtarı Ersoy Çıldam, AA muhabirine, şiddetli sarsıntılarda kale surunun ve bir burcunun zarar gördüğünü söyledi.

Büyük burçta çatlak oluştuğunu ve küçük bir yıkılma gerçekleştiğini anlatan Çıldam, kalenin diğer bölümlerinin ise deprem öncesindeki halini koruduğunu belirtti.

Çıldam, afetten önce özellikle hafta sonları kaleye ziyaretçilerin geldiğine değinerek, "Daha önce kalenin restorasyonu için çalışma başlatılmıştı ama bitirilemedi. Restore edilirse çok turist gelir." diye konuştu.

Kaleyi ziyaret için en ideal dönemin ilkbahar ayları olduğunu aktaran Çıldam, "Çevresindeki papatya ve gelincik çiçekleriyle çok güzel görünüyor. Yine, ziyaretçiler mart ve nisan aylarında gelmeleri halinde köyümüzde zahter hasadını da görebilir." ifadelerini kullandı.

Roma nekropolü ve kaya mezarlarının bulunduğu Yunushan Mahallesi'nin muhtarı Cuma Ürek de depremler sonrasında mahallelerinde 280 binada ağır hasar oluştuğunu ancak can kaybının yaşanmadığını söyledi.

Mahallelerindeki Roma dönemine ait kaya mezarlarının depremde hasar görmediğini belirten Ürek, "Zaten burası 2018 yılında restorasyona girmişti. Restorasyon projesinin de birinci etabı bitti." dedi.

Ürek, daha sonraki yıllarda salgın nedeniyle ara verilen çalışmaların, depremlerden dolayı da bir süre ertelendiğini kaydetti.

Kaya mezarlarının üzerlerinde çeşitli motifler ve koçbaşlarının bulunduğunu aktaran Ürek, bunların dönemin uygarlığı ve gelenekleri hakkında ipuçları verdiğini belirtti.

Ürek, normal zamanlarda özellikle hafta sonları insanların kaya mezarlarını ziyaret ettiğini dile getirerek, "2018'de restorasyona başladığımızda 18 kaya mezarı vardı, çalışmalar sonrasında bu sayı 24'e çıktı. Çok güzel bir yer. Ayrıca buradan da 7 kilometre bir yol var. Bu yol da Koz Kalesi'ne gidiyor. Yakın bir mesafede. Burayı ziyarete gelenler, Koz Kale'ye de gitmek istiyor. Buranın bir şekilde projesi tamamlanıp hazırlanırsa köy halkı da çok memnun olur." diye konuştu.