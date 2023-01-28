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Afganistan donuyor

10 Ocak 2023 tarihinden bu yana kar fırtınalarıyla boğuşan ve hava sıcaklığının -33'leri gördüğü Afganistan çok zor günler geçiriyor.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 19:36
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Tarihinin en soğuk günlerini yaşayan Afganistanda ölenlerin sayısı artıyor

Afganistan donuyor
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Aşırı soğukların yanı sıra sürekli hale gelen elektrik kesintileri nedeniyle günlük yaşam aksarken soğuk havalar can alıyor.

Ülkede 10 Ocak'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 160'a ulaştı. Ölümlerin çoğu evlerini ısıtmaya çalışanların çıkan yangın ya da sızan gazdan zehirlenmeleri sonucu yaşandı.

Dünya Sağlık Örgütü Afganistan'ın Bedahşan eyaletindeki bir köyde 17 kişinin 'akut solunum yolu enfeksiyonu' nedeniyle öldüğünü duyurdu.

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