Tarihte bugün 13 Ocak

1920- Sultanahmet Meydanı'nda 150 bin kişinin katılımıyla büyük bir miting yapıldı.

1925- Kurtuluş Savaşı komutanlarından Halit Paşa, Mecliste Ali Çetinkaya tarafından kaza kurşunuyla vuruldu.

1931- Japon Prensi Takamutsu Türkiye'ye geldi.

1941- İrlandalı yazar James Joyce öldü.

1942- II. Dünya Savaşı'nda "Ekmek Karnesi" uygulamasına başlandı.

1944- Mersin'in 40 mil açığında 23 Haziran 1941 tarihinde batan ve yolcuları arasında İngiltere'den yapımı tamamlanan dört denizaltıyı teslim alacak komutanlarla, askeri personelin de bulunduğu "Refah" gemisine ilişkin dava sona erdi. Amiral Mehmet Ali Ülgen ve bütün sanıklar beraat etti.

1952- Hasankale'de 5,8 büyüklüğündeki depremde 133 kişi öldü.

1958- ABD, uzay uydusu Explorer 1'i fırlattı.

1966- Hürriyet gazetesi, ABD Başkanı Lyndon Johnson'un eski Başbakan İsmet İnönü'ye yazdığı mektuba ilişkin, Gazeteci Cüneyt Arcayürek'in haberini yayımladı. Mektup ve İnönü'nün cevabi mektubu, 14 Ocak'ta Meclis'te görüşüldükten sonra, 15 Ocak'ta kamuoyuna açıklandı.

1973- Sanat tarihçisi, yazar, eleştirmen Sabahattin Eyuboğlu öldü.

1986- Savunma Sanayii Müsteşarlığı kuruldu.

1990- Atatürk Barajı'nda su tutulmaya başlandı.

1993- Irak'a karşı başlatılan ikinci harekata İncirlik Üssü'nden kalkan "Çekiç Güç" uçakları da katıldı.

2005- Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile 5 polis memuru dahil 13 kişinin öldürülmesi, çok sayıda kişinin yaralanması olaylarına katıldığı iddiasıyla yargılanan terör örgütü Hizbullah mensubu Mehmet Fidancı müebbet hapse mahkum edildi.

2007- Dünyanın ilk tüp bebeği olarak 1978'de sezaryenle dünyaya getirilen Louise Brown, doğal yoldan doğum yaptı.

2012- Ömrünü Kıbrıs davasına adayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, tedavi gördüğü Yakındoğu Üniversitesi Hastanesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 87 yaşında vefat etti.

2014- Endonezya'nın batısında faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda patlamalar arttı. Patlamalar nedeniyle 25 binden fazla kişi tahliye edildi. Yaklaşık 100 yıldır uyuyan yanardağ, 2013'ün eylül ayında kül ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

2015- Cumhuriyet gazetesi, Fransa'nın başkenti Paris'te terör saldırısının hedefi olan Mizah Dergisi Charlie Hebdo'nun karikatürlerini yayınladı. Yayınlara tepki gösterenler, gazetenin Şişli'de bulunan binası önünde protesto mitingi düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yazarlar Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve dini değerleri aşağılama" suçlamasından soruşturma başlatıldı.

2018- Türkiye, Yunan sahil güvenlik güçlerinin Türkiye'den Libya'ya patlayıcı madde taşıdığı gerekçesiyle alıkoyduğu gemi hakkında inceleme başlattı.

2022- Batı Avustralya eyaletinin Pilbara bölgesindeki Onslow kasabasında 50,7 dereceyle son 62 yılın en yüksek hava sıcaklığı kaydedildi.

2022- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın tasarladığı ve ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatılan Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A'dan sinyal alındı.