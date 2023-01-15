﻿Tarihte bugün 15 Ocak

1884- İstanbul Lisesi açıldı. Okulun ilk adı "Şems-ül Maarif" idi. 1896'da resmi okullar arasına dahil edildi.

1892- Basketbol kuralları, bu oyunun ilk kez ortaya çıktığı Springfield'de yayımlandı.

1902- Şair ve yazar Nazım Hikmet Ran Selanik'te doğdu.

1919- Mustafa Kemal Paşa, Şişli'deki evinde, Albay İsmet (İnönü) Bey ile "Anadolu'ya geçmek" konusunu görüştü.

1949- İmam hatip kursları açıldı.

1952- ABD, Türkiye'nin NATO'ya girişini onayladı.

1964- III. Londra Konferansı toplandı. Konferansa İngiltere, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs hükümetleri ile Kıbrıs Türk ve Rum toplumu liderleri katıldı.

2005- Filistin lideri Yaser Arafat'ın 11 Kasım 2004'te hayatını kaybetmesinin ardından 9 Ocak'ta devlet başkanı seçilen Mahmud Abbas, yemin ederek göreve başladı.

2006-Sosyalist Michelle Bachelet, Şili'nin ilk kadın devlet başkanı oldu.

2014- FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın, 2014 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapacağı açıklandı.

2014- Avrupa Birliği, radikalleşmeyle ve şiddeti benimseyen aşırılıkla mücadele için bilgi bankası oluşturma kararı aldı.

2016- Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'daki bir otele bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 28 kişi hayatını kaybetti.

2019- İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması, İngiliz parlamentosu tarafından reddedildi.

2020- Mısır polisi, Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına aldı.

2020 - TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından üretilen Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru TEI-PD170'in, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) teslim töreni gerçekleştirildi.

2021- Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu uğradıkları saldırıda yaralandı.

2022- Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme görüşmelerinin ilki yapıldı.