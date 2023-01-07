﻿Tarihte bugün 7 Ocak

1714- İngiliz mühendis Henry Mill daktilo makinesinin patentini aldı.

1922- Osmaniye düşman işgalinden kurtuldu.

1944- Çorap imalatı hakkı Sümerbanka verildi.

1946- CHP'den ayrılan Celal Bayar ile Adnan Menderes, Fuad Köprülü ve Refik Koraltan, Demokrat Partinin kuruluş başvurusunu yaptı.

1946- İlk başarılı yüksek hızlı elektronik bilgisayar "Eniac", ABD'de kullanıma girdi. Elektronik dijital bilgisayara giden yolda atılmış büyük adımlardan biri kabul edilen "Eniac" 1955 yılına kadar kullanıldı.

1950- Karabük Demir ve Çelik İşletmesinde "Zeynep" adı verilen yüksek fırın hizmete açıldı.

1989- Japon İmparatoru Hirohito öldü.

2010- İstanbul Şehir Tiyatrosu oyuncularından, "Süper Baba" dizisinin "Sürmeneli Dede"si İhsan Devrim, 96 yaşında hayatını kaybetti.

2013- 28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklu bulunan emekli Orgeneral Çevik Bir, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis’in ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında "tanık" sıfatıyla ifade verdi.

2013- Kültür ve Turizm Bakanlığı, yenilenmiş film ve görüntü arşivini Anadolu Ajansına açtı. Son teknolojiyle restore edilen ve sıkı güvenlik önlemleri arasında özel koşullarda saklanan görüntüler, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bir milletin siyaset tarihini ortaya koyuyor.

2015- Fransa'nın başkenti Paris'te, Hz. Muhammed'i tasvir eden karikatürler yayımlayan haftalık mizah dergisi Charlie Hebdo'nun binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 12 kişi hayatını kaybetti.

2016- Libya'nın kuzeybatısındaki Zlitan kentinde polis eğitim merkezine düzenlenen bombalı saldırıda en az 50 kişi öldü, 127 kişi yaralandı.

2017- Osmanlı Devleti'nin 31. Padişahı Sultan Abdülmecid Han'ın üçüncü kuşak torunu ve hanedanın 44. reisi Osman Bayezid Osmanoğlu, ABD'nin New York kentinde 93 yaşında vefat etti.

2018- Balat'ta bulunan ve "Demir Kilise" olarak bilinen Stevi Stefan Kilisesi'nin açılışı, 7 yıllık restorasyonun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla yapıldı.

2019- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı dava başladı.

2020- İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda 56 kişi öldü, 213 kişi yaralandı.

2020- Türkiye, para tekvando branşında 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na tam kadro katılma hakkı kazanan tek ülke oldu.

2022- ABD'nin Colorado eyaletinde meydana gelen, bölge tarihinin en büyük yangını olarak bildirilen Marshall yangını en az 513 milyon dolarlık hasara yol açtı ve yaklaşık 1100 ev ve yapıyı yok etti.

2022- Bilim insanları, ilk defa Güneş'ten 10 kat daha büyük kırmızı üstdev bir yıldızın patlayarak supernovaya dönüşmesini gözlemledi.