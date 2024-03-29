Tarihte bugün: Anadolu Ajansı, 2006 yılında gerçekleşen Güneş tutulmasını gözlemleyen vatandaşları paylaştı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Tarihte bugün: Anadolu Ajansı, 2006 yılında gerçekleşen Güneş tutulmasını gözlemleyen vatandaşları paylaştı
Anadolu Ajansı, 2006 yılında gerçekleşen tam Güneş tutulmasını gözlemleyen vatandaşların arşiv görüntülerini 'tarihte bugün' notuyla paylaştı.

2006 yılında 29 Mart günü gerçekleşen ve Türkiye'den görülebilen tam Güneş tutulmasını izleyen vatandaşların arşiv görüntüsü, Anadolu ajansı tarafından 'tarihte bugün' notuyla sosyal medyada paylaşıldı.

Ülkemizden en son 2006 yılında gözlemlenebilen tam Güneş tutulması, bu yıl 8 Nisan'da da gerçekleşecek. Lakin bu tutulma bu sefer ülkemizden görülmeyecek. Türkiye'de izlenebilecek bir sonraki önemli Güneş tutulması, 2 Ağustos 2027 tarihinde gerçekleşecek ve 'parçalı Güneş tutulması' olacak. Türkiye'den izlenebilecek bir sonraki tam Güneş tutulması ise 2060 yılında gerçekleşecek.

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