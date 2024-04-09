Tarihte ilk. Anne baba çocuklarının suçu yüzünden hapis cezası aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Tarihte ilk. Anne baba çocuklarının suçu yüzünden hapis cezası aldı
ABD’nin Michigan eyaletinde 2021 yılında bir okula silahlı saldırı düzenleyen ve 4 sınıf arkadaşını öldüren Ethan Crumbley’nin ebeveynleri, oğullarının düzenlediği saldırıyla ilgili en az 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD’de ilk kez ebeveynler çocuklarının işlediği suçtan dolayı hüküm giydi. ABD’nin Michigan eyaletindeki Oxford Lisesi’nde 2021 yılında silahlı saldırı düzenleyen ve 4 sınıf arkadaşını öldüren Ethan Crumbley’nin ebeveynleri, Jennifer ve James Crumbley, “kasıtsız adam öldürmekten” ilgili en az 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Crumbley'ler 10 yıl sonra şartlı tahliyeye hak kazanacaklar, şartlı tahliye talepleri reddedilirse, 15 yıl hapis yatacaklar. Savcıların, evde emniyete alınmamış bir silah bulunduğuna ve gencin akıl sağlığına yönelik ebeveynlerinin kayıtsızlığa dair kanıtlar sunmasının ardından Mahkeme, Jennifer ve James Crumbley’nin saldırıyı engelleyebilecek önlemleri almadığına hükmetti.

a-w180280-02.webp

"BU MAHKUMİYETLER KÖTÜ EBEVEYNLİKLE İLGİLİ DEĞİL”

Yargıç Cheryl Matthews, "Bu mahkumiyetler kötü ebeveynlikle ilgili değil. Bu mahkumiyetler, yaklaşmakta olan bir treni durdurabilecek eylemlerin yapılmadığını doğruluyor. Makul bir insanın ensesindeki tüylerin diken diken olmasına neden olacak şeyleri tekrar tekrar görmezden gelmekle ilgili. Fırsat kapıyı defalarca çaldı, daha yüksek sesle ve daha yüksek sesle ve görmezden gelindi. Kimse cevap vermedi” dedi.

a-w180280-03.webp

EBEVEYNLER 2,5 YILDIR HAPİSTE

Şu anda 17 yaşında olan Ethan Crumbley, cinayet ve diğer suçlardan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Jennifer ve James Crumbley, ise saldırının ardından tutuklanmış ve 500 bin dolarlık kefaleti ödeyemedikleri için yaklaşık 2,5 yıldır hapiste yatıyorlar.

Son Haberler
Kamyonet, minibüse yandan çarpıp devrildi Video
Kamyonet, minibüse yandan çarpıp devrildi
Kartalın çekim yapan dronu avlama anı beğeni rekoru kırdı Video
Kartalın çekim yapan dronu avlama anı beğeni rekoru kırdı
Sırtına yapışan ahtapottan kurtulmaya çalışan dalgıcın çabası Video
Sırtına yapışan ahtapottan kurtulmaya çalışan dalgıcın çabası
İsrail protestosunda ters kelepçe ile gözaltına alınan genç kadın konuştu. ‘28 Şubatta bile yerlerde sürüklenmedik’ Gündem
İsrail protestosunda ters kelepçe ile gözaltına alınan genç kadın konuştu. ‘28 Şubatta bile yerlerde sürüklenmedik’
Tepki toplayan açıklama: 'Müslümanların anadili Arapçadır, Türkçe ikinci dilimizdir' Video
Tepki toplayan açıklama: 'Müslümanların anadili Arapçadır, Türkçe ikinci dilimizdir'
Şehit ateşi Niğde’ye düştü Gündem
Şehit ateşi Niğde’ye düştü
Türkiye'deki ekonomik kriz dünyayı etkiliyor. IMF'den şok rapor Ekonomi
Türkiye'deki ekonomik kriz dünyayı etkiliyor. IMF'den şok rapor