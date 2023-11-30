Tarikat yurdunda Milli Eğitim Müdürüne darp

Ordu'da bir şube müdürü Süleymancılara ait olduğu iddia edilen ortaokulun yurdunu denetlemesi sonucu kaydı bulunmayan altı öğrenciyi tespit etti. Tarikattakiler şube müdürünü darp etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tarikat yurdunda Milli Eğitim Müdürüne darp

Cumhuriyet Gazetesi'nden Sefa Uyar'ın haberinde yer alan bilgilere göre; Ordu'nun Çaybaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan şube müdürü E.A, Özel İlküvez Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu’nu ziyaret etti. Süleymancılara ait olduğu iddia edilen yurtta yurtta olmaması gereken 2 ilkokul öğrencisi ile yurtta kaydı bulunmayan 4 öğrencinin kaydının yapıldığını tespit etti.

Söz konusu yurtta yasadışı ve kayıtsız olarak tutulan öğrencilerin ailelerine teslim edilmesi ve konunun tutanak altına alınması için jandarma çağırdı.

ŞUBE MÜDÜRÜNÜ DARP ETTİLER

Hazırlanan tutanağa imza atmak istemedi. Süleymancılar şube müdürü E.A’yı darp etti. Eğitimciler, şikâyetçi olduğunu duyurdu.

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Eğitim-Sen Ordu Şube Başkanı Sezgin Yılmaz, “Bu münferit bir darp olayı değildir, laik eğitime sistemli bir saldırının parçasıdır” ifadelerini kullanırken, “Ülkemizde cemaat örgütlenmelerinin ne denli büyük bir tehlike olduğuna dair 15 Temmuz sürecinde yaşananlardan ders çıkarılmadığını görüyoruz. Anayasamıza göre devletin görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan eğitim hizmeti, tarikat ve cemaatlere, özel teşebbüse devredilmiş bulunmaktadır. Çeşitli adlar altında yol verilen, desteklenen, korunan bu karanlık yapılar eğitimin esas unsuru haline getirilmek istenmektedir. Eğitimde cemaat okulu, tarikat yurdu kabul edilemez” dedi.

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