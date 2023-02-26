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Tarikat yurdundaki depremzede çocukların nereye gönderildiği ortaya çıktı

Depremzede çocukların cemaatlere ve kuran kurslarına verilmesi iddialarını Bakan Yanık'ın yalanlamasının ardından depremzede çocukların akıbeti belli oldu. Cumhuriyet'in ulaştığı vakıf görevlisi, “Müftü aracı olmuştu. Ama çocukları yollamak zorunda kaldık. Diyanet aldı” dedi.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 11:25
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Tarikat yurdundaki depremzede çocukların izini sürdüler: Diyanet geri almış

Tarikat yurdundaki depremzede çocukların nereye gönderildiği ortaya çıktı
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Deprem bölgesinde ailesiz kalan çocukların bazı vakıf veya cemaatlere ya da bunlarla ilişkili kişilere verildiği, çocuk kaçırma olayları olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

Depremde babalarını yitiren ve Gaziantep'ten Sakarya'ya getirilen dokuz yetim çocuğun Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan ancak işletmesi İsmailağa Cemaati'ne yakın Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı tarafından yürütülen Mekke Mescidi-Hanife Akın Kuran Kursu'na yatılı olarak verildiği ortaya çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise bu iddiaları yalanlamıştı.

Deprem bölgesinden Sakarya’ya getirilen 9 çocuğun İsmailağa cemaatine yakın Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı tarafından yürütülen bir Kuran kursuna getirildiğinin ortaya çıkmasının ardından çocukların geri alındığı belirtildi. Sorularımızı yanıtlayan vakıf görevlilerinden biri ise çocukların Diyanet’e bağlı bir yere yerleştirildiğini iddia etti.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Rengin Temoçin’in haberine göre, depremde babalarını yitiren ve Gaziantep’ten Sakarya’ya getirilen dokuz yetim çocuğun Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olan ancak işletmesi İsmailağa cemaatine yakın Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı tarafından yürütülen Mekke Mescidi-Hanife Akın Kuran Kursu’na yatılı olarak verildiği ortaya çıktı. Deutsche Welle’den Alican Uludağ’ın haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın depremzede çocukları tarikat kursundan geri aldığını belirtildi. Ancak çocukların nerede olduğuna dair tartışmalar devam ederken Cumhuriyet konuya ilişkin bahsi geçen Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı’na sorular yöneltti.

"MÜFTÜ GÖNDERDİ"

İsmini vermek istemeyen bir vakıf görevlisi süreci şu şekilde anlattı:

“Normalde çocukların buraya gelişi aslında bizim Hasan Başiş Hoca Efendi bağlantısı ile oldu. Buranın il müftüsü. Biz de yatacak yerleri olsun diye aldık. Sonra böyle bir hani fitne, sıkıntı gibi olunca gönderildiler. Biz burada resmi olaraktan yapıyoruz, bağlantıya hocamızla geçiyoruz. Bize kendisi ‘Çocuklar şu anda çok kalabalıklar. Depremle alakalı sıkıntılar oldu’ deyince resmi kurslarımıza dağıtmaya düşündük amacımız buydu. Geçici süre kalacaklardı ancak böyle bir fitne olunca çocukları geri yollamak zorunda kaldık”

"SURİYELİLERLE KALIYOR"

Çocukların nereye gittiğine ilişkin sorumuza ise vakıf görevlisi, “Diyanet’te yabancıların olduğu bir yer var. Bu İhsaniye Camisi’nin yakınlarında bir yer. Diyanet’e bağlı kurum yurt gibi diyeyim yani. Biz de Diyanet’e bağlıyız ama onlar da tamamıyla Diyanet’e ait olan bir yerdeler. Yabancı çocuklar kalıyor. Bu çocukların da Suriyeli olduklarını duydum” dedi.

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