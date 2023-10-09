Tarikatçılar çocukların vücuduna şiş soktu. Şanlıurfa’dan skandal görüntüler

Editör: Serkan Talan

Şanlıurfa’da Rufai tarikatının kan donduran görüntüleri ortaya çıktı. Tarikatın sözde dergahında küçük yaşta çocukların vücuduna şiş sokulduğu görüldü. Korkunç görüntülere vatandaşlar sert tepki gösterdi.

Skandal görüntülerin ne zaman çekildiği belirsizliğini koruyor. Görüntülerde yaşları 6 ile 8 arasında değişen çocukların vücutlarına şiş sokulması “Bu nasıl ibadet” şeklinde tepkilere neden oldu. Sözde zikirde tef eşliğinde ilahi söylendiği de görüldü. Karnına şiş sokulan çocukların sonrasında yürütülmesi dikkat çekti.

“KERAMET İÇİN” YAPILDIĞINI SAVUNDULAR

Daha önce de genç ve olgun yaştaki tarikat mensuplarının karın, yanak gibi bölgelerine şiş sokma görüntüleri başta Gaziantep olmak üçere çeşitli illerde yaşanmıştı. Tarikat şeyhi İzzettin El Rufai’nin vekilliğini yapan Hacı Abdulkadir Kurt'un “Allah rızası ve keramet için” yapıldığını savunduğu şişli zikrin, ortaya çıkan ürkütücü görüntülerin İslam inançlarına göre caiz olmadığı belirtiliyor.