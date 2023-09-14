Tarikatlardaki okula gitmeyen çocuklara lise diploması

Tarikatlarda okula gitmeyen çocuklara lise diploması verilmesinin önü açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, tarikatlara çaktırmadan kıyağını yaptı.

Tarikatlardaki okula gitmeyen çocuklara lise diploması

Tarikatların içinde bulunan çok sayıda çocuk okula gönderilmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, tarikatlarda sözde hafızlık eğitimi alan çocukların lise diploması almaları için açık lise yönetmeliğinde düzenleme yaptı. Buna göre, ‘uzun süre hafızlık eğitimi alan’ çocuklar açık liseye geçiş yapabilecek.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, açık liseye geçişlerdeki istisnai durumların ne olacağına ve hangi öğrencilerin mazeretlerinin kabul edileceğine ilişkin şunları kaydetti:

"Yapılan sınırlandırma ile milli sporcu, şehit ve gazi çocuğu, evde ve hastanede eğitim alan, engelli ve özel eğitim öğrencileri, tutuklu ve hükümlüler, ilgili kanunlar kapsamında özel durumları olan öğrenciler ile örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler; açık öğretime nakil ve geçişlerini yapabilecekler. Bu kapsamdaki öğrencilerimiz Bakanımızın imzasıyla yayımlanan bir genelgeyle ayrıntılı olarak okullarımıza iletildi.

Öte yandan, açık öğretime geçişte zaruri şartlar gereği yönetmelikte Bakanlıkça mazereti uygun görülenler kapsamında değerlendirileceklerle ilgili açıklamalara da genelgemizde yer verilmiştir. Buna göre sınıf tekrarına kalanlar, ikamet değişikliği nedeniyle devam edeceği aynı türden okulu bulunmayanlar, temel eğitim kurumlarından mezun olup herhangi bir örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olmayanlar, yurt dışında olması nedeniyle çeşitli mazeretleri olanlar ve uzun bir süreyi gerektiren hafızlık eğitimi alanlar, milli sporcular dışında bireysel veya takım sporlarında en az üç yıl faal lisanslı olarak yarışmalara katılan sporcular, Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ile sporcu eğitim merkezlerine kayıtlı olanlar, zorlu şartlarından dolayı deprem bölgesindeki bazı il ve ilçelerdeki geçici barınma merkezlerinde ikamet eden ve taşıma yolu ile eğitim hizmeti alanlar, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri halinde il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurabilecekler."

Genel Müdür Cengiz Mete, "Açık liseye geçişler için zaruri şartların belgelendirilmesi kaydıyla 15 Eylül-16 Ekim 2023 tarihleri arasında il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuru yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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