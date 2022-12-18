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  • Muharrem İnce 6 yaşındaki çocuğun istismarına sert tepki gösterince tarikatların hedefi haline geldi

Muharrem İnce 6 yaşındaki çocuğun istismarına sert tepki gösterince tarikatların hedefi haline geldi

İsmailağa tarikatında yaşanan skandal sonrası "O yurtları dozerle yıkarım" diyerek tepki gösteren Memleket Partisi lideri İnce gericiler tarafından hedef alındı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 21:41
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Tarikatların hedefinde 6 yaşındaki çocuğun istismarına sert tepki gösteren Muharrem İnce var

Muharrem İnce 6 yaşındaki çocuğun istismarına sert tepki gösterince tarikatların hedefi haline geldi
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde İzmir'de yaptığı açıklamada "Tarikat yurtlarını dozerle yıkarım" demişti.

İnce, "Bu millet beni Cumhurbaşkanı seçerse; benden başka hiçbir isim bunu söyleyemez, bir tarikat yurdunda çocuğa tecavüz edilmişse, altı yaşında çocuk evlendirilmişse, hapse atmak falan ufak hikaye o yurtları dozerle yıkarım" ifadelerini kullanmıştı.

"SENİN ATALARIN GELSE..."

YouTube'da videolar yayınlayan ve daha önce Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için "ırkçı"  diyen Emin Oğuz Manav isimli gerici "Muharrem İnce 'Başkan olursam dozerle tarikatları yıkarım' diyor. Senin ataların gelse tarikatları, cemaatleri bozmaya gücün yetmez" ifadeleriyle İnce'yi hedef aldı.

MUHARREM İNCE "O YURTLARI DOZERLE YIKARIM" DEMİŞTİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Uşak’ın ardından İzmir programı kapsamında Buca İlçe Başkanlığı binasının açılışını yaptı. Burada vatandaşlara seslenen İnce, şunları söyledi:

"Bu millet beni Cumhurbaşkanı seçerse; benden başka hiçbir isim bunu söyleyemez, bir tarikat yurdunda çocuğa tecavüz edilmişse, altı yaşında çocuk evlendirilmişse, hapse atmak falan ufak hikaye o yurtları dozerle yıkarım. İktidar da muhalefet de bunların hepsi üç tane tarikat oyu alacağım diye susarlar. Üç tane sapık oyuna ihtiyacım yok benim."

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Ateş oğlu 18.12.2022
18.12.2022 22:00
Geri kalanlar devlet kontrollü altında din eğitimine devam edebilirler ama din eğitimi verirken devletin kuralları çerçevesinde  
 
Yusuf
18.12.2022 21:52
Türkiye Cumhuriyetini yönetmeye kim talip olursa, en azından bunu söyleyebilmesi lazım işte...  
 
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