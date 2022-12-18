Muharrem İnce 6 yaşındaki çocuğun istismarına sert tepki gösterince tarikatların hedefi haline geldi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde İzmir'de yaptığı açıklamada "Tarikat yurtlarını dozerle yıkarım" demişti.

İnce, "Bu millet beni Cumhurbaşkanı seçerse; benden başka hiçbir isim bunu söyleyemez, bir tarikat yurdunda çocuğa tecavüz edilmişse, altı yaşında çocuk evlendirilmişse, hapse atmak falan ufak hikaye o yurtları dozerle yıkarım" ifadelerini kullanmıştı.

"SENİN ATALARIN GELSE..."

YouTube'da videolar yayınlayan ve daha önce Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için "ırkçı" diyen Emin Oğuz Manav isimli gerici "Muharrem İnce 'Başkan olursam dozerle tarikatları yıkarım' diyor. Senin ataların gelse tarikatları, cemaatleri bozmaya gücün yetmez" ifadeleriyle İnce'yi hedef aldı.

MUHARREM İNCE "O YURTLARI DOZERLE YIKARIM" DEMİŞTİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Uşak’ın ardından İzmir programı kapsamında Buca İlçe Başkanlığı binasının açılışını yaptı. Burada vatandaşlara seslenen İnce, şunları söyledi:

"Bu millet beni Cumhurbaşkanı seçerse; benden başka hiçbir isim bunu söyleyemez, bir tarikat yurdunda çocuğa tecavüz edilmişse, altı yaşında çocuk evlendirilmişse, hapse atmak falan ufak hikaye o yurtları dozerle yıkarım. İktidar da muhalefet de bunların hepsi üç tane tarikat oyu alacağım diye susarlar. Üç tane sapık oyuna ihtiyacım yok benim."