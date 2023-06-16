Tarikatta istismar davasında yeni gelişme: 11 yıl sonra 5 yeni gözaltı

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ kızı H.K.G. davasında yeni gözaltılar yapıldı.

Birgün'den Timur Soykan'ın yazısına göre, sahte kemik yaşı raporuyla istismarı örtbas ettiren Hiranur Vakfı'nın 2 numaralı ismi Mehmet Emin Marankoz ile HTS kayıtlarından onunla irtibatlı çıkan radyoloji teknisyenleri ve aracılık eden bir kişi gözaltına alındı.

6 yaşından itibaren 'evlilik' adı altında sistematik istismara maruz kalan H.K.G, 14 yaşındayken hastaneye götürüldüğünde olay ortaya çıkmıştı. Ancak Hiranur Vakfı’nın iki numarası Mehmet Emin Marankoz, sahte kemik yaşı raporuyla olayı örtbas ettirmişti. Soykan'ın yazısına göre H.K.G.’ye istismarın üzerinin örtülmesiyle ilgili soruşturma gizlice yürütüldü. Sahte kemik yaşı raporunun alınmasından 11 yıl sonra yapılan soruşturmada Mehmet Emin Marankoz’un HTS kayıtları incelendi. O dönem Haydarpaşa Numune Hastanesi Radyoloji Bölümü’nde kemik yaşı tespiti için röntgen çekimini yapan teknisyenlerin kimliği belirlendi.

HTS kayıtlarından bu kişilerle Marankoz arasında telefon irtibatı olduğu ortaya çıktı. Marankoz ile teknisyenler ve doktor arasında aracılık yapan zanlı da tespit edildi. Ancak birimin başındaki doktor hayatını kaybetmişti.

İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın talimatıyla sabah saatlerinde Mehmet Emin Marankoz, 3 teknisyen ve aracılık yapan kişi gözaltına alındı. Bu zanlıların fotoğrafları çekildi ve teşhis için H.K.G.’ye gösterilecek. Şimdilik H.K.G.’nin yerine röntgen filmi çekilen 21 yaşındaki kadının kimliği belirlenemedi.

Ayrıca röntgen filmleri ve raporların bulunduğu bölümü 5 yıl önce su basmıştı, kayıtlar yok olmuştu.