Tarım arazi kavgasında kan döküldü

Kaynak: İHA
Tarım arazi kavgasında kan döküldü

Kırıkkale’de bir tarım arazinin sulanmasıyla ilgili çıkan çıkan silahlı kavgaya dönüşüncre 3 kişi öldü

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesi Deredüzü köyündeki bir tarım arazisinde silahlı kavga yaşandı.

İddiaya göre, E.Ç. ile Satılmış Cesur (69), İbrahim Cesur (54) ve Satılmış Cesur (17) arasında tarım arazisinin sulanması konusunda tartışma çıktı.

Kavgada E.Ç., yanında taşıdığı tabanca ile Satılmış Cesur, İbrahim Cesur ve Satılmış Cesur'a ateş eti. Kurşunların hedefi olan üç kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, saldırının meydana geldiği tarım arazisinde geniş güvenlik önlemleri alarak detaylı incelemelerde bulundu.

Olayın ardından E.Ç., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ayrıca, E.Ç. ile ölen kişiler arasında akrabalık ilişkisi olduğu öğrenildi. Soruşturma süreci başlatıldı.

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