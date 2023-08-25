Tarım Bakanı açıkladı. Bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla çiftçilere ödenecek 163 Milyon liranın hesaplara yatacağını açıkladı.

Tarım Bakanı açıkladı. Bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yapılacak 163,1 milyon TL'lik tarımsal destekleme ödemesinin bugün hesaplara yatırılacağı duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 163,1 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.

BUGÜN ÇİFTÇİLERİN HESABINA YATACAK

Yumaklı, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "163 milyon 104 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda verilen bilgilere göre kırsal kalkınma yatırım desteğine 133 milyon 965 bin lira, uzman eller projesi desteğine 15 milyon 438 bin lira ve lisanslı depoculuk desteğine 13 milyon 701 bin lira ödenecek.

tarim-bakanininn.jpg

Öne Çıkanlar
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları yaptırdı
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları yaptırdı
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
MasterChef All Star 68 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 68 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Sabancı'nın kaza yaptığı botun görüntüleri geldi
Ali Sabancı'nın kaza yaptığı botun görüntüleri geldi
Son Haberler
İYİ Parti 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da millet ile buluşacak Siyaset
İYİ Parti 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da millet ile buluşacak
Polonya'da iktidarla muhalefet arasındaki 'işsizlik' krizi büyüyor Dünya
Polonya'da iktidarla muhalefet arasındaki 'işsizlik' krizi büyüyor
Fabrika sahibi hacze gelen avukata saldırdı Güncel
Fabrika sahibi hacze gelen avukata saldırdı
Kayıt yaptırmadan eve dönüyorlar. Yurt fiyatları 200 bin liraya dayandı Güncel
Kayıt yaptırmadan eve dönüyorlar. Yurt fiyatları 200 bin liraya dayandı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Filistin kınaması Dünya
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Filistin kınaması
Tekirdağ'da motosikletli şahıslar bir iş yerine kurşun yağdırdı Güncel
Tekirdağ'da motosikletli şahıslar bir iş yerine kurşun yağdırdı
Bakan Yerlikaya şehit polisin cenazesinde uyuşturucu tacirlerine seslendi: Nefes alamayacaksınız Güncel
Bakan Yerlikaya şehit polisin cenazesinde uyuşturucu tacirlerine seslendi: Nefes alamayacaksınız