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Çiftçilere 55 milyon liralık tarımsal destek ödemesine başlanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 54 milyon 722 bin 465 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 17:27
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Tarım Bakanı açıkladı. Çiftçilere 55 milyon liralık tarımsal destek ödemesi

Çiftçilere 55 milyon liralık tarımsal destek ödemesine başlanıyor
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "54 milyon 722 bin 465 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, söz konusu destek tutarları, hububat, baklagil ve dane mısırda 32 milyon 949 bin 332 lira, hayvan gen kaynaklarını korumada 13 milyon 860 bin 200 lira, TMO alım priminde 4 milyon 738 bin 211 lira ve sertifikalı fidan üretiminde 3 milyon 174 bin 722 lira olarak belirlendi.

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