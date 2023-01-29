﻿Tarım Bakanı Kirişci: Yusufeli Barajı'nın toplam maliyeti 34 milyar TL

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bugün Artvin’de Yusufeli Barajı'nın su bırakma testine katıldı. Bakan Kirişci şunları söyledi:

“HİÇBİR ŞEHRİMİZİN SUSUZ KALMASINA İZİN VERMEDİK, VERMEYECEĞİZ”

“Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, proje inşaat, elektro mekanik, kamulaştırma, yeniden yerleşim ve diğer faaliyetlerin maliyetleri ile birlikte toplamda 34 milyar TL'ye mal olmuştur. Ülkemizin en yüksek barajı olan Yusufeli, 275 metre yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer barajlar kategorisinde dünyada 5. sıradadır. Bu abidevi eser, bir anıt olarak da gelecek nesillere inşallah miras kalacaktır. İllerimizin 2040, 2055 hatta 2071 yıllarına kadar içme suyu ihtiyacı planlanmıştır. Şehirlerimizde muhtemel kuraklık riskleri minimum seviyede hatta hissedilmeden atlatılmaktadır. Hiçbir şehrimizin susuz kalmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Ülkemizde yenilenebilir kaynak açısından ön plana çıkan kaynak ise, suyu enerjiye dönüştüren hidroelektrik enerjidir.

“ARTIK SU AKIYOR TÜRK DE ONDAN ELEKTRİK ÜRETİYOR”

Yusufeli Barajı’nda elektrik üretimine inşallah, bu yılın Aralık ayında veya en geç 2024 yılı Şubat ayında tam kapasiteyle başlanması planlanmaktadır. Barajımızın kurulu gücü 558 megavat yıllık ortalama enerji üretimi ise 1 milyar 900 milyon kilovat saattir. Bu miktar 2 buçuk milyon nüfuslu bir şehrin bir yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Antalya ilimizin enerji miktarı tek başına Yusufeli’nden karşılanabilecektir. Hani ‘Su akar Türk bakar’ derlerdi. Artık su akıyor Türk de ondan elektrik üretiyor. 2.1 milyar metreküp olan barajda biriktirilecek su miktarı ise İzmir’in 6 yıllık içme ve kullanma su ihtiyacının karşılanması anlamına gelmektedir. Yusufeli ilçemiz yeniden inşasına buradaki vatandaşlarımızın görüşlerini de alarak başlattığımızı belirtmek isterim. Buradaki vatandaşlarımıza hiçbir mağduriyet oluşturmadan büyük bir titizlikle devam ettiğimiz de vurgulamak isterim.”